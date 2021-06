3 minutes de vidéos en plus pour Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Originellement sorti en 2011 sur Wii et contant l’histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux de la série ainsi que la création de l’épée de légende, The Legend of Zelda: Skyward Sword arrive sur Nintendo Switch avec des commandes plus intuitives et dans une version plus fluide et aux graphismes améliorés. Cette version améliorée du jeu proposant une expérience à 60 images par seconde permet aussi de choisir entre deux types de commandes : les commandes par mouvements pour jouer avec les manettes Joy-Con comme dans le jeu original, et de nouvelles commandes par boutons pour pouvoir jouer avec une manette Nintendo Switch Pro, en mode portable ou sur Nintendo Switch Lite. Deux manettes Joy-Con exclusives, le Joy-Con droit portant les couleurs de l’épée de légende et le Joy-Con gauche celles du bouclier d’Hylia, seront aussi disponibles à la sortie du jeu sur Nintendo Switch, le 16 juillet. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la présentation.