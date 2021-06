Fusion Pro Wireless Controller (Manette Nintendo Switch) – Le test

Faire une manette tierce plus chère qu’une Manette Switch Pro, il faut oser ! Power A l’a fait. Après de nombreuses manettes low-cost avec de multiples thèmes, le constructeur se lance dans la manette haut de gamme avec la « FUSION Pro Wireless Controller for Nintendo Switch ». Pour le moment pas encore disponible en Europe, elle est tout de même facturée 100$ aux Etats-Unis.

Cette manette premium vous promet un feeling d’un certain calibre, et en effet, une fois la manette en main, le premier constat que l’on fait, c’est que Power A ne rigole pas. Après avoir testé plusieurs de leurs manettes, on sent bien que cette fois on a affaire à de la meilleure qualité. Attention, les manettes Power A sont en général de très bonne facture, surtout pour leur prix et on est souvent très loin du désastre des manettes Bigben de la génération Wii/Gamecube par exemple, mais là, la FUSION Pro Wireless Controller se démarque par son poids en main, la finition, et le ressenti au toucher. C’est tout aussi bon que la Manette Switch Pro de Nintendo, et c’est peu dire que j’aime cette manette.

La FUSION Pro Wireless Controller propose aussi de nombreuses customisations. Changement de façade assez simple avec des coques aimantées, changement de taille et de forme pour les deux sticks. Un petit « Mappable Pro Pack » s’ajoute derrière la manette et propose quatre gâchettes supplémentaires et réglables. C’est très ergonomique et on y trouvera de nombreux usages intéressants. Vous n’êtes pas convaincu ? Pas grave, Power A fourni un petit socle en plus pour retirer les palmes et revenir à une configuration plus classique. La manette propose aussi les fonctions de motion control qui semblent conformes et précises, du même niveau que la manette de Nintendo. Concernant les vibrations, je n’ai pas poussé le vice, étant depuis de nombreuses années anti-vibration sur les manettes, je ne saurais vous dire si elles sont bonnes ou pas, ni même les comparer.

L’ensemble des petits accessoires qui vont avec la manette se dispatchent bien dans la très belle pochette fournie avec la manette. Solide et pratique, elle est un peu encombrante, mais, elle aussi, bénéficie d’une superbe finition.

Niveau connectique, un bouton coulissant vous permet simplement de passer en sans-fil (via Bluetooth) ou en filaire USB-C, ce qui permet aussi la recharge. La connexion sans fil à la Nintendo Switch se fait de la manière la plus simple du monde. Un port casque est proposé sur la manette (3,5’’), ce qui ne permet pas mal de liberté et évite de brancher le casque sur la console (surtout si on est en mode TV, ce qui s’avère vite peu pratique). Ce n’est pas une révolution, mais on a du mal à s’en passer une fois qu’on y a goûté. La durée de vie de la manette est encore une fois proche de ce qu’on trouve avec la manette Switch Pro.