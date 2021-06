Un trailer récapitulatif pour No More Heroes 3

Vous venez d’avoir une salve d’images pour No More Heroes 3 et bien voici un trailer récapitulatif de la saga.

En quelques minutes et toujours dans l’ambiance et le style de Suda51 vous avez un récapitulatif de la saga, des images de No More Heroes 3. Au programme une petite visite sur YouTube avec une voix off, un récapitulatif des personnages que l’on va retrouver dans No More Heroes 3, un rappel de l’histoire de No More Heroes 1, 2 et Travis Strike Again, ainsi qu’une explication rapide de l’histoire du 3. Parfait pour se remettre dans le bain !

No More Heroes 3 sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 27 aout ! Pour se faire un rappel encore plus approfondi n’oubliez pas que No More Heroes 1 & 2 sont disponible sur le Nintendo E-Shop et que Travis Strikes Again est disponible lui aussi sur l’E-Shop et en boite.