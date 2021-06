13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

La monde de l’indé est très en forme avant l’E3.

Sun Wukong VS Robotest annoncé sur Nintendo Switch pour le 11 juin à 4,99 €.

Préparez-vous à courir, sauter, combattre et explorer ! Sun Wukong VS Robot est un jeu mini Metroidvania retro pixel inspiré des classiques « old-school ». Sun Wukong s’est réveillé. Notre héros apparaît au centre d’un labyrinthe mécanique et tient une arme de légende. Mais, il est prisonnier d’un mécanisme cérébral placé sur sa tête. Pour retrouver sa liberté, Wukong doit vaincre les quatre robots.

Epistory vous immerge dans une aventure atmosphérique et poétique dans laquelle vous incarnez une jeune fille sur le dos d’un renard géant. A l’aide de votre clavier, annihilez la corruption insectoïde qui menace un fantastique monde en origami. Découvrirez-vous les mystères de la magie des mots? Le jeu arrive le 2 juillet sur l’eShop.

Epistory est l’histoire d’un écrivain en manque d’inspiration qui demande l’aide de sa muse pour écrire son dernier livre. Le jeu vous immerge dans une aventure atmosphérique à la troisième personne en 3D qui a la particularité de n’être jouée qu’au clavier. Dans Epistory, vous jouez la muse, un personnage de fiction dans un monde où tout reste encore à écrire. Votre aventure débute au milieu d’une page blanche mais lorsque vous gagnez de l’inspiration, combattez des ennemis et résolvez des énigmes, le monde devient riche et vivant. De l’ouverture des coffres aux batailles épiques, toutes les actions sont exécutées au clavier en tapant des mots en relation avec celles-ci. En progressant et explorant le monde, l’univers de papier se développera dans l’esprit de l’écrivain et l’histoire se dévoilera en révélant les mystères de la magie des mots.

Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi est annoncé sur Nintendo Switch au Japon pour le 15 juillet.

Moshikashite? Obake no Shatekiya for Nintendo Switch arrivera lui le 1er juillet au Japon.

Loopmancer est annoncé sur Nintendo Switch.

Monster Harvest sortira le 8 juillet.

Développez votre propre ferme, bâtissez et personnalisez votre maison, fabriquez vos propres meubles, confectionnez de délicieuses confitures et faites muter vos plants pour créer des compagnons loyaux et sans peur à emmener au combat !

Découvrez et affrontez les Planimaux

Durant votre épopée à Planimalis, vous rencontrerez d’étranges slimes qui peuvent faire muter vos plants de façon totalement inattendue ! Selon la saison, le slime ou le plant que vous faites muter, vous pourrez créer jusqu’à 72 mutations différentes !

Les Planimaux sont de loyales plantes mutantes qui restent à vos côtés contre vents et marées. Ils deviendront des compagnons essentiels lors de vos aventures à travers Planimalis, où vous pourrez participer à des combats au tour par tour passionnants et explorer des donjons afin de venir à bout de la terrible SlimeCo.

Attention à la météo !

Planimalis a trois saisons uniques qui ont chacune un effet sur la façon dont vous jouez. Ce que vous pouvez faire pousser varie en fonction de la météo et des saisons, alors attendez-vous à de curieuses mutations selon la période de l’année !

Vous disposez de plusieurs façons de construire et de personnaliser la meilleure des fermes dans Monster Harvest ! Confectionnez et placez des dizaines d’objets et faites de votre ferme un endroit unique en son genre avec des objets artisanaux ! Déverrouillez les tuyaux d’irrigation, la machine à pickles et plus encore, pour faire de vos récoltes des produits prêts pour le marché.

Le 11 juin sortira Super Soccer Blast: America VS Europe pour surfer sur le début de l’Euro.

Super Soccer Blast America vs Europe est un jeu de football, de style arcade, qui aborde ce sport de manière légère et accessible. Loin du sérieux des jeux de simulation hyper réalistes, il propose un véritable style arcade avec une ambiance rétro. Préparez-vous pour le coup d’envoi avec un jeu de football au rythme soutenu, proposant un look rafraîchissant au genre footballistique, avec des commandes accessibles et un gameplay basé sur l’habileté comme dans les meilleurs jeux de football classiques.

Arcade Space Shooter 2 in 1 est annoncé sur Nintendo Switch.

Ultra Age est annoncé sur Nintendo Switch pour l’automne 2021.

My Lovely Wife sortira aussi sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Aidez la Maman Bandicoot-lapin alors qu’elle lutte dans le souterrain pour trouver ses enfants dans ce jeu magique indie de puzzle-plateforme 2.5D. Macrotis : Le Voyage d’une Mère est une aventure inoubliable pour ceux qui aiment les challenges.

Prenez part à un voyage émotionnel en tant que Maman Bandicoot-Lapin et aidez-la à sauver ses enfants des terribles inondations causées par des pluies diluviennes les ayant séparés. Escaladez, sautez et rongez votre propre chemin sous le sol dans Macrotis : Le Voyage d’une Mère. Résolvez des puzzles en interagissant avec le monde merveilleux et dangereux, en évitant des pièges mortels pouvant mettre fin à l’aventure immédiatement. Une grande variété de capacités naturelles et surnaturelles vous aideront dans votre voyage empli d’émotions. Serez-vous capable d’aider la gentille maman désespérée à retrouver ses petits-enfants mignons ?

Crimson Spires arrivera sur Nintendo Switch.

Paradox Error arrive demain, le 9 juin pour $4.99 / €4.99.