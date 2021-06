Monark, J-RPG des anciens de Megami Tensei, annoncé sur Nintendo Switch

Après The Caligula Effect 2 (dont la sortie est prévue pour le 24 juin au Japon et cet automne en Europe et en Amérique du Nord), FuRyu a un autre JRPG en préparation pour la Nintendo Switch : Monark, un “JRPG scolaire” développé par Lancarse (qui a précédemment travaillé sur la série Etrian Odyssey).

Le jeu se déroule à Shinmikado Gakuen, une école entourée d’un étrange brouillard et coupée du reste du monde par un mystérieux champ de force. Le protagoniste et ses quatre amis doivent lutter contre un pouvoir terrible et maléfique qui se cache dans l’école. Chaque personnage aura une fin différente et vous pourrez ensuite refaire les chapitres du jeu en modifiant votre choix pour tout voir.

Les batailles sont basées sur un système de tour libre. Augmenter votre folie vous permettra d’utiliser des compétences plus puissantes, mais si vous l’augmentez trop, vous deviendrez fou et vous vous déchaînerez contre des cibles amies ou ennemies, rendant le combat impossible à gérer. Il existe également un système “EGO”, qui représente les niveaux de désir du joueur : orgueil, colère, envie, luxure, gloutonnerie et paresse. Ceux-ci changent en fonction de votre parcours et des choix que vous faites, et affectent également les démons que vous pouvez employer comme “sous-fifres”.

Planning, Production, and Direction: Fuyuki Hayashi, Mitsuhiro Hoshino

Scenario: Fuyuki Hayashi, Ryutaro Ito

Scenario Supervision and Cooperation: Kazunari Suzuki, Aya Nishitani

Character Design: so-bin

Background Music: Tsukasa Masuko

Developer: Lancarse

Publisher: FuRyu

Monark sortira au Japon le 14 octobre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Une traduction en anglais étant prévue, il y a des chances de voir le jeu sortir dans la foulée chez nous, mais rien n’est annoncé pour le moment.