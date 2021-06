Mario + Rabbids Sparks of Hope annoncé sur Nintendo Switch en images

C’est l’une des rumeurs qui revient régulièrement, non je ne parle pas de la Nintendo Switch Pro, mais d’une suite à l’excellent Mario + Lapins Crétins et plus particulièrement en cette journée de lancement de l’E3 2021. Ça y est, le jeu vient officiellement de passer du stade de rumeur au stade de jeu annoncé…

En effet, alors qu’Ubisoft tiendra sa conférence Ubisoft Forward ce soir, le site de Nintendo of America vient d’annoncer, en publiant la fiche du jeu, Mario + Rabbids Sparks of Hope pour 2022 sur Nintendo Switch. Nous aurons donc la joie de retrouver Mario et les Lapins Crétins dans une nouvelle aventure qui risque d’en ravir plus d’un.

Au programme de cette nouvelle aventure, Mario, Luigi, la Princesse Peach et leurs comparses Lapins Crétins vont une fois de plus faire équipe et se lancer dans un voyage galactique afin de vaincre une entité maléfique et sauver les Sparks.

Ce nouvel opus devrait reprendre les bases du premier titre, mais nous en apprendrons très certainement plus ce soir ou d’ici mardi soir, date à laquelle Nintendo diffusera son Nintendo Direct de 40 minutes centré exclusivement sur les jeux à venir prochainement sur Nintendo Switch.

En attendant, je vous laisse découvrir les premières images du jeu.