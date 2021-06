The Longing (Nintendo Town) – Le test

Aussitôt annoncé, The longing est déjà disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Issu du studio Seufz, le jeu a été révélé lors de l’Indie Word d’avril dernier. Il est en réalité sorti un an plus tôt sur PC et propose une expérience très particulière sur Switch. On espère que vous n’êtes pas pressés car The Longing va mettre votre patience à rude épreuve…

Dans The Longing, on incarne une Ombre Solitaire, dernier serviteur d’un souverain qui régnait autrefois sur un immense royaume souterrain. Ses pouvoirs s’étant affaiblis, le roi doit aujourd’hui se reposer et dormir pendant quatre cents jours afin de regagner ses forces. Votre mission : veiller sur le palais jusqu’à son réveil. On parle ici de quatre cents véritables jours qui s’écoulent dès votre première partie lancée. Au départ on était parti pour vous livrer ce test à la fin du temps imparti mais on s’est dit que ce serait un peu long et que vous vouliez tout de même savoir ce que vaut réellement le jeu. Les quatre cents jours vont donc se décompter même lorsque votre console est éteinte. Il faut donc accepter cette mission et trouver de quoi s’occuper. Il est possible de lire des romans comme Moby Dick (malheureusement pas traduit en français). Chaque page lue vous permet de faire passer une minute : le temps passe plus vite lorsqu’on bouquine.

Cherchons ailleurs, il doit bien y avoir quelque chose à faire mais le roi nous a bien demandé de ne surtout pas sortir des grottes. Allons explorer les environs ! Premier choc pour le joueur, l’Ombre se déplace extrêmement lentement, ce qui peut très vite décourager au début du jeu. Vous pouvez tout de même faire mémoriser à l’Ombre les lieux ou vous êtes passé pour qu’elle y revienne. Mais attention ! Ce n’est pas de la téléportation mais simplement aller à un point précis automatiquement dont elle se souvient. Cela reste une aide bienvenue tout de même, vu la taille de l’environnement souterrain. Il va donc falloir être à nouveau très patient… On va arpenter les lieux à travers des escaliers interminables, des longs tunnels, des portes anciennes qui peuvent prendre des minutes voire des heures à s’ouvrir. L’ombre refuse même d’y entrer tant que la porte n’est pas ouverte entièrement sous peine de gâcher du temps.

Mais pourquoi nous imposer cela ? Sans doute pour nous apprendre à être patient ! Lorsque l’on est vraiment plongé dans le jeu, l’Ombre se parlera à elle-même, récoltera des ressources pour faire du feu… La carte étant un véritable labyrinthe, il y a des portes, des passages et carrefours dans tous les sens et le jeu se joue de nous et s’amuse à nous perdre. Mais que cachent ces cavernes au final ? On continue d’explorer et on découvre un magnifique style graphique fait main avec des environnements vraiment jolis, grands et détaillés. Mais notre Ombre elle, déprime de plus en plus à chaque fois que l’on revient jouer. Elle dessine, se repose, peut se balader aléatoirement dans des lieux si on lui ordonne mais le temps ne passe pas plus vite. Chapeau aux développeurs tout de même, il faut quand même oser sortir un jeu de ce type de nos jours ! C’est un véritable ovni.

De notre côté, on a été curieux et on a voulu explorer les cavernes mais vous pouvez également attendre sans trop vous éloigner du trône du roi et lui obéir, c’est à vous de choisir. Si vous donnez une chance au jeu, vous allez très vite avoir envie de savoir ce qu’il se cache dans les dédales de grottes. Plusieurs trésors oui mais pourquoi le roi nous interdit d’explorer et de sortir ? Les énigmes permettant d’avancer dans le jeu joueront aussi sur l’attente. Une goutte d’eau qui tombe mettra un mois à se transformer en grosse flaque. La bande son est calme et apaisante nous invite clairement à explorer et à être curieux. L’interface, le gameplay, les effets de lumières, tout est fait pour être dans cette ambiance ou l’on sait que le temps va être long. Il y a tout de même différentes fins selon les choix que vous ferez. Le titre est aussi jouable avec l’écran tactile c’est à noter car encore assez rare de nos jours sur la console.