Among Us: les lobbies à 15 joueurs et quelques nouveautés dès le 15 Juin aussi sur Nintendo Switch!

Succès tardif grandement aidé par une certaine pandémie ainsi que le streaming de Jeu Vidéo, Among Us sortait plus tôt cette année leur immense nouvelle map: The Airship. Plus tôt cette semaine, l’équipage derrière le jeu dévoilait la feuille de route des prochaines mises à jours à venir sur le jeu sans donné de date précise. Au menu, la possibilité de créer des menus à 15 joueurs, de nouvelles couleurs de skins, des nouvelles animations de kill, de nouveaux rôles, un mode cache-cache, l’annonce d’une cinquième map et des surprises encore non annoncées. Durant la conférence E3 de Microsoft, la date du 15 Juin a ainsi été lâché pour permettre aux Crewmates et aux Imposteurs du jeu de pouvoir lancer des parties à 15, d’avoirs de nouvelles couleurs ainsi que de nouvelles animations de kills. Une date qui symbolise le 3ème anniversaire du jeu Among Us et qui donne éventuellement l’espoir de voir les autres mises à jours arrivés relativement vite. En attendant, il est temps de réunir vos 14 amis et d’éjecter les 3 imposteurs parmi eux dès le 15 Juin!

Trailer de la feuille de route des mises à jour du jeu

Mise à jour du 15 Juin