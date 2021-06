Next Space Rebels se propulsera également sur Nintendo Switch cette année

Il y a peu, l’actualité spatiale était assez dense. Parmi vous, certains sont peut être amateur de roquette et de satellite. L’éditeur Humble Games et le studio Floris Kaayk ont pensé à vous en annonçant Next Space Rebels durant au milieu des annonces de jeu PC de l’E3 2021. Le titre vous proposera ainsi de donner libre interprétation à vos fantasmes d’engins à envoyer dans les airs. Vivez votre évolution de simple mortel amateur de roquette à un véritable spécialiste élaborant les engins spatiaux les plus complexes. Le titre est également annoncé sur Switch pour un vague 2021. On vous laisse quelques informations ci-dessous ainsi que le trailer E3

De quoi ça parle

De vous, un fan de roquette construisant de petits engins du genre en tant que passe-temps. Commandez-vos pièces, construisez vos engins, faites grossir votre chaine vidéo virtuelle et faites en sorte que votre renommée s’envole et explose dans les plus hautes altitudes.

A quoi vous attendre

Une interface de création d’objet intuitive afin de véritablement pouvoir exprimer votre créativité en matière de roquette

Surmontez les défis afin de débloquer de nouvelles pièces d’équipement et aller toujours plus haut dans le game

Partagez vos créations sur le “Startube”, faites grossir votre chaine et partagez même cela dans la vie réelle

Un mode “Jeu Libre” pour faire ce que vous voulez

Des cinématiques en live-action donc réellement tournées pour le plaisir de vos yeux (du moins si vous aimez)

Trailer E3