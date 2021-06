Rabisco+ (Nintendo Switch) – Le test

Les températures redeviennent douces et agréables, les terrasses sont de nouveau ouvertes… Le plaisir de partager une partie en sirotant un soft (ou plus si affinité !) dans notre bar fétiche désormais accessible, il ne manque plus que le petit jeu pour accompagner la pression du jour. Et si nous essayions Rabisco+ ? Et pourquoi pas ?

Développé et édité par Ratalaika Games et Green Dinosaur Games, Rabisco+ est un petit jeu qui pourrait, bien à tort, passer inaperçu sur l’eShop. Proposé pourtant au prix accessible de 5 euros, le jeu dispose de bien des atouts pour retenir l’attention des joueurs occasionnels, mais aussi des plus assidus, grâce à une difficulté qui ne manque pas de faire parler d’elle au fil des 100 niveaux, mais aussi de multiples nouveautés fréquentes et régulières, le tout empreint d’un charme épuré indéniable.

Viser la Lune, pour atterrir dans les étoiles

Plongeons dans un univers doux, aux couleurs pastels, nous remémorant avec quiétude quelques souvenirs d’enfance. Tout le monde a-t-il son BN souriant dans la poche ?

Rabisco déploie son univers au gré d’un petit tutoriel précis et concis, ne fourmillant guère de détails superflus. Et pour cause, la prise en main est rapide et plutôt intuitive. Votre objectif est simple : récolter toutes les étoiles égarées. Facile n’est-ce pas ? Eh ! Eh ! Eh !

Vous êtes une charmante bestiole capable de se mouvoir dans l’espace soit avec le manche, soit avec les touches directionnelles classiques. Le bouton B vous permet d’accroître votre vitesse, mais prenez garde à votre barre d’énergie trônant au sommet de l’écran, une fois vide, il vous faut prendre quelques secondes pour retrouver votre souffle et ainsi repartir de plus belle dans une course effrénée. Chaque niveau comporte un certain nombre d’étoiles à récupérer, ce n’est qu’une fois l’ensemble dans votre poche que vous pourrez atteindre la Lune et vous confronter au niveau suivant.

Véritable die and retry, le jeu se dore de facéties au fil des niveaux traversés. Les premiers seront bien entendu d’une ridicule accessibilité, amusant les plus jeunes, décuplant la confiance des plus grands. Mais restez concentré… L’aventure ne manque pas de rebondissements et vous devrez assurément faire preuve de persévérance pour récolter toutes ces étoiles en manque de Lune.

De multiples pièges, interrupteurs et autres joyeusetés plus ou moins exotiques viendront ponctuer votre cheminement vers la réussite. Point d’inquiétude… Les points de contrôle sont là pour vous prêter main forte et vous permettent de ne pas recommencer le niveau depuis le début. À moins que vous ne vous frottiez au mode difficile… ?

Viser la Lune… ça ne me fait pas peur !

Afin de retenir le joueur, un tel jeu doit être à la fois réactif et addictif. Rabisco+ remplit le contrat sans grande difficulté. Les parties s’enchaînent avec fluidité, aucun ralentissement véritable n’est à signaler, les niveaux se succèdent rapidement et la mort donne rapidement lieu à une renaissance.

L’aventure est ponctuée de quelques bonus à collecter, de gemmes de couleurs éparpillées au fil des niveaux. Collectionnez-les tous !

Par ailleurs, le jeu se prête parfaitement au speed run… Les amateurs seront ravis !

Bouille de couleurs

Malgré une simplicité indéniable, les développeurs sont parvenus à trouver le parfait équilibre entre une visibilité agréable (aussi bien en portable qu’en mode téléviseur) et des graphismes tous choubidous. L’univers de Rabisco séduira petits et grands, rappelant sans mal les cahiers d’écoles où il était aussi bon d’apprendre que de gribouiller des petits dessins sans prétention. Comme des petites étoiles, lunes et autres nuages souriants…

Le blanc de votre petit héros courageux ne vous plaît-il guère ? Les développeurs vous laissent le choix de la couleur de ce dernier… À condition tout de même de réussir les quelques défis proposés au gré de niveaux. Une petite personnalisation assurément peu exceptionnelle, mais suffisamment mignonne pour être soulignée.

Rabisco+ est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ.

Le saviez-vous ?

« Rabisco » signifie « Griffoner » en portugais. Reposant sur de multiples feuilles de papier, l’aventure pourrait bien puiser son inspiration dans les quelques dessins que nous dessinions pour la majorité dans un coin de nos cahiers d’enfant. Des dessins qui sont parfois devenus de véritables chefs-d’œuvre pour les plus doués d’entre vous !