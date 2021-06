Le studio Mages serait prêt à faire un nouveau Famicom Detective Club

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind

Surprise du mois dernier, Nintendo nous proposait de découvrir pour la première fois en occident, deux de leur archives du Visual Novel sorti uniquement au Japon il y a plus de 30 ans, nous parlons des jeux de la série Famicom Detective Club. Pour la première fois, nous avons pu découvrir ce jeu à travers les remakes Nintendo Switch de Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl that stands behind tout deux développé par Mages, studio spécialiste du Visual Novel (Steins;gate, Memories Off, Corpse Party, etc…). Nous avons eu la frustration de découvrir la traduction uniquement anglaise du jeu mais cela n’empêche pas ces deux titres d’être de bon jeux dont vous pouvez retrouver notre test sur cet article voire même les VOD de nos stream du jeu sur notre chaine Youtube.

Nous sommes très ravi de voir cette licence perdue revenir d’entre les morts chez Nintendo. Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander s’il ne s’agit que d’un retour hommage avant de refaire dormir la licence pour les 30 prochaines années à nouveau ou si Nintendo a une autre vision de la chose.

Si l’énigme est entière du côté de Nintendo, le magazine japonais Famitsu nous confirmerait dans ces dernières pages que le studio Mages serait prêt à revenir sur un nouveau Famicom Detective Club. On vous laisse ci-dessous les propos rapporté par Asada Makoto, un des producer des remakes sur Switch

“Notre objectif pour ce projet était de le créer dans le but qu’il soit ce qu’il se fait de mieux en terme de jeu d’Aventure textuelle en 2D, pour ce faire nous avons utilisé des procédés techniques initialement prévu pour d’autres projets. Grace à Nintendo et son équipe, nous avons pu réaliser le meilleur jeu que nous pouvions, pourtant avec un certain recul, je me demande si nous ne sommes pas allés trop loin. Je me demande comment nous allons faire pour faire quelque chose d’aussi bon à nouveau? (rires) En vérité, à travers ce jeu nous avons développé une certaine quantité de savoir-faire dans le jeu vidéo et dans son expertise que j’aimerai bien que l’on utilise à nouveau un jour dans un nouveau Famicom Detective Club.”

Un appel du pied provenant de Mages. La question est de savoir si c’est un véritable appel ou un teasing de quelque chose déjà dans les carton à l’heure où nous en parlons. Ce qui est sur c’est que cela pourrait profiter aux deux acteurs. Le studio Mages pourrait faire grandir sa notoriété en bénéficiant d’un second partenariat avec Nintendo, qui n’est pas n’importe quel société dans le monde du jeu vidéo. Tandis que Nintendo pourrait y gagner à avoir “régulièrement” un nouveau jeu d’Aventure Textuelle issue d’une licence qu’ils possèdent et développé par un des piliers du genre au Japon. Affaire à suivre donc.