Mario Golf: Super Rush (Nintendo Switch) – Le test

Le studio Camelot était connu sur le scène du JRPG il y a de cela bien longtemps. Puis, le studio donna également naissance aux jeux Mario Tennis et Mario Golf. Désormais très discret sur la scène du RPG, dans laquelle leur notoriété s’était faite à travers des licences comme Shining Force ou Golden Sun, cela ne les empêchait pas d’utiliser leur expérience du RPG dans un Mario Tennis ou un Mario Golf. Depuis quelques années, Camelot semble enchaîner le développement de jeux Mario aux licences sportives pour chaque génération de console Nintendo. Ainsi, après avoir proposé Mario Tennis Aces sur Nintendo Switch, les voici de retour en cet été 2021 avec Mario Golf : Super Rush toujours sur la dernière console de Nintendo.

Le retour de l’Aventure Golfique

Une des grosses surprises de ce nouveau jeu de la série est sans conteste ce retour d’un mode solo avec une histoire à vivre ainsi que des éléments empruntés au RPG traditionnel, chose que Camelot maîtrise. Un mode que vous pouvez lancer directement sur le menu principal du jeu si vous avez acquis le jeu et que vous n’avez pas d’ami dans l’immédiat pour faire du golf à plusieurs.

Ne mentons pas sur le fait que l’Aventure Golfique se présente comme un énorme didacticiel jouable du jeu afin que vous puissiez vous faire la main sur l’ensemble des mécaniques classiques ou nouvelles de Mario Golf. Si une simple lecture de ces mécaniques vous convient alors vous pouvez simplement passer quelques minutes sur un menu du jeu pour apprendre toutes ses subtilités. Ces fiches sont souvent accompagnées de vidéos et d’images explicatives pour aider à la compréhension.

Dans ce cas, pour peu que l’on ait des amis à portée de Joy-con, vous vous posez certainement la question de savoir si l’Aventure Golfique vaut la peine d’être vécue en tant que mode de jeu solo. Nous vous répondrons que si vous ne vous lassez pas de jouer sur le même parcours de dix-huit trous alors l’Aventure Golfique peut être annexe. En effet, les autres parcours du jeu doivent être débloqués en progressant dans l’histoire du jeu.

En tenant compte des spécificités de chaque parcours, on ne peut que vous recommander de les débloquer afin de varier les plaisirs en multijoueur. L’autre argument à l’Aventure Golfique c’est le développement de votre personnage Mii. Votre Mii est un amateur de golf qui a tout de même été sélectionné dans une école de golf de renom dans laquelle les plus grands golfeurs du Royaume Champignon ont pu étudier. Vous démarrez l’aventure au niveau 1 avec un certain nombre de statistiques relativement faibles.

Une aventure avec trop de longueur ?

Dans le mode solo, cette faiblesse ne se ressent pas nécessairement. C’est lorsque vous passez dans le mode multijoueur lors de la sélection de personnage que vous noterez l’écart existant entre votre Mii et les grandes têtes d’affiches du Royaume Champignon tels que Mario ou encore Donkey Kong. Vous n’avez pas besoin de lancer une partie contre l’ordinateur ou un ami pour le noter : vous pouvez sur l’écran de sélection de personnage ouvrir le menu des stats pour le voir.

Pourtant, votre Mii est certainement le meilleur personnage du jeu si vous prenez le temps de le développer. En effet, l’Aventure Golfique vous propose une histoire dans laquelle votre Mii enchaîne quelques parcours de renom aux seins du Royaume Champignon afin d’augmenter son rang de golfeur et rivaliser avec les meilleurs. Quelques rivaux sont également de la partie afin de motiver votre progression puis à un certain point du jeu, vous devrez affronter une certaine menace comme dans un RPG. L’absurdité de la chose étant que vous affrontez cela en tant que golfeur et avec vos clubs de golf !

Une Aventure dont le récit en lui-même n’est pas long et ne joue pas nécessairement sur une écriture surprenante ou développée. Disons par-là que les quelques rivaux ou personnages clés que vous croisez dans le jeu ne seront jamais plus développés que ça. Pourtant à certaines occasions le jeu semble nous feinter avec une intrigue qui laisse présager quelques développements originaux et sympathiques mais cela se perd rapidement dans un des trous de parcours de golf …

Ironiquement, les longueurs de l’Aventure Golfique proviennent des phases de golf. C’est à dire que le jeu vous tient littéralement par la main en présentant une mécanique de golf ou en présentant les spécificités d’une région. Vous enchaînez alors des phases d’entraînements, de practice avant de passer au tournoi réel au terme duquel vous montez de rang et accédez à une nouvelle région.

On arrive à un point où on veut juste avoir un entraînement puis la phase nous permettant de monter de rang directement. Cela nous aurait potentiellement évité certainement de dépasser la dizaine d’heures de jeu en solo avec une impression de refaire la même chose mais dans une région du jeu différente. En revanche, les quelques phases d’affrontements de boss sont faciles mais originales et on aurait aimé plus d’expériences de ce genre.

Le Speed Golf pour une expérience Mario Golf plus nerveuse !

Osons penser que ces phases sont volontairement séparées car les développeurs pensaient à ceux qui joueraient leur Aventure Golfique lors d’un trajet de vacances. Cette séparation des phases de jeu vous permet de souffler puisque vous revenez toujours sur la carte du jeu. Puis vous pouvez ainsi prendre le temps d’aller voir Toad afin de faire les emplettes en achetant de nouveaux clubs de golf, de nouveaux vêtements et organiser votre sac de golf. Certains clubs et vêtements ayant surtout des capacités passives différentes en lien avec les différents types de parcours de golf du jeu.

Enfin, l’organisation de votre sac de golf est également importante pour le fameux mode Speed Golf tant mis en avant par les développeurs du jeu. Dans ce mode de jeu très présent durant l’Aventure Golfique, les différents protagonistes jouent le même parcours en même temps et une fois la balle frappée, nous contrôlons notre personnage sur le parcours et il faut courir pour rejoindre la balle que nous venons de taper.

Les stats de vitesse et d’endurance prennent toute leur importance en Speed Golf. Aussi, votre sac peut contenir autant de club que dans les anciens jeux de la série, c’est-à-dire une bonne quinzaine de clubs. Cependant, un sac aussi rempli est lourd et cela influe sur la vitesse de votre héros sur le parcours. Ainsi, il est recommandé de voyager léger si la vitesse est un critère qui vous paraît important dans ce mode tout en emmenant vos meilleurs équipements de golf.

En effet, en Speed Golf, il faut faire des trous en un minimum de temps mais chaque coup est également important puisqu’il ajoute trente secondes à votre compteur. Il ne faut pas se dire que le plus important est de rentrer la balle en premier même si cela prend dix coups puisque le calcul final additionnera à votre temps trente secondes multipliées par dix. Le golf est un sport relativement chill, ainsi chaque Mario Golf se joue tranquillement sans pression et le talent d’analyse du terrain et du vent de chacun détermine le meilleur joueur. Le mode Speed Golf change cette habitude, donne une nervosité jamais connue dans la série et pimente la formule pour varier les plaisirs.

Mario Golf, une expérience toujours spéciale

Lors de votre poursuite de la balle de golf, vous pouvez appuyer sur B afin de sprinter. Le sprint consomme de la jauge d’endurance. Une fois que votre jauge est vide, vous ne pouvez plus sprinter. Soulignons que si vous trottinez, votre jauge d’endurance remonte lentement. La jauge de sprint arbore deux couleurs, verte ou rouge. Lorsqu’elle est au moins à moitié pleine, elle sera verte. Cela vous permet d’effectuer un Sprint Spécial qui est comme une attaque spéciale pouvant gêner les adversaires que vous croiserez tant qu’elle dure.

A vous de juger si cela vaut le coup de grandement consommer votre jauge pour gêner les autres ou de sprinter simplement vers votre balle. Chaque parcours est également parsemé de pièces. Le but n’est pas forcément de remplir votre portefeuille mais de les collecter afin de remplir votre jauge de Tir Spécial. Une fois pleine, avant de tirer une balle vous pourrez presser le bouton L pour préparer votre tir. Les effets d’un tir spécial varient selon les personnages que vous incarnez. Cela peut être une balle précise protégée des perturbations de météo ou une balle qui gênera les autres durant son envol ou en atterrissant.

Avec le Mii provenant d’un moment avancé de l’Aventure Golfique, ce dernier peut avoir un certain avantage de stats par rapport à la vingtaine de personnage emblématiques de la série Mario. Pourtant, Camelot vous invite à jouer les autres personnages afin d’accumuler des points pour débloquer de nouveaux sets de clubs de golf. Ces sets permettent à chacun des personnages jouables du jeu de pouvoir varier leur jeu et pouvoir gagner en puissance à défaut de monter de niveau comme le Mii. Une façon de faire en sorte de ne pas dénigrer les autres personnages du jeu en Spped Golf comme en partie normale.

Durant une partie normale, vous devinez que les spécificités liées au mode Speed Golf ne sont plus de la partie. Le but sera simplement de jouer à tour de rôle et de faire ses trous en un minimum de coups. La mécanique de Tir Spécial reste de la partie mais accessible sous d’autres conditions comme dans d’autres jeux Mario Golf. Il est toujours possible de configurer son jeu afin de lancer des parties sans coup spéciaux dans lesquelles seul le talent fera la différence.

Ce talent, c’est la connaissance de ses clubs de golf, la connaissance des différents parcours de golf, la lecture de la force du vent ou encore l’adaptation de votre jeu par rapport aux dénivelés du parcours. L’expérience normale met plus que jamais votre talent à l’épreuve. En effet, dans les précédents opus, il a toujours été question d’une analyse aussi profonde du terrain pour gagner. Cependant, la grande différence ici c’est la disparition de la flèche indiquant clairement la trajectoire de votre balle en vol ainsi que la zone où votre balle va atterrir ainsi que le fait de pouvoir bien zoomer sur la zone pour analyser et bien préparer son coup.

Toujours plus technique et plus varié

Désormais, nous avons la possibilité d’afficher une vue aérienne ou alors nous pouvons appuyer sur R afin d’utiliser des jumelles et tenter de cueillir des informations sur le dénivelé de la zone où atterrit notre balle. Une touche technique apportant également plus d’immersion dans la peau d’un joueur de golf. En partie normale, n’hésitez surtout pas à prendre votre temps pour bien calculer votre coup avec toutes les informations que vous pouvez prendre.

Utilisez également les techniques de Topspin ou Backspin à votre avantage puis ajoutez plus ou moins d’effet avant de swinger. Faites vraiment attention car une fois que vous lancez le tir, vous ne pouvez plus l’annuler. N’oubliez pas d’arrêter la jauge au niveau de puissance que vous désirez afin de ne pas vous retrouver avec un coup trop fort ou trop faible.

Malgré l’apport de l’Aventure Golfique pour le solo, restons honnête en avouant que Mario Golf reste une expérience taillée pour une soirée multijoueur. Les grands solitaires finiront certainement par tourner en rond à faire du Golf seul contre une I.A. assez faiblarde. Il y a éventuellement en solo un mode Défi qu’on vous laisse découvrir mais qui reste assez anecdotique. Véritablement, c’est en multijoueur que Mario Golf révèle une grande partie de son potentiel de fun.

Différents modes de jeu sont disponibles afin de varier les plaisirs. Le mode de jeu normal commence à lasser vos invités ? Lancez alors un mode Speed Golf pour réveiller tout le monde ! Il y a également un mode Golf en Mêlée dans lequel vous jouez jusqu’à quatre en simultané comme en Speed Golf mais dans une arène. Dans cette arène, un nombre limité de trous sont dispersés sur toute la zone et le but est de faire trois trous le plus rapidement possible. Notez aussi que votre Mii ne peut y participer que si vous avez terminé l’Aventure Golfique.

Il n’y a pas de limite de coup ou de trou défini : vous êtes libre de viser le trou que vous désirez. Le but est vraiment d’être le premier à faire trois trous. Abusez des spéciaux pour gêner les autres durant leur course ou en tirez des balles spéciales. Comme le nom du mode le suggère, c’est une partie en mêlée générale, un mode de jeu fun et rapide pour détendre d’un coup l’atmosphère après avoir passé une longue soirée à calculer chacun de ses coups. Ici, plus de calcul profond, juste du golf délirant. Il ne manque plus que les objets typiques d’un jeu Mario pour apporter encore plus de bordel.

Toujours plus de fun entre amis dans votre salon ou à l’autre bout du globe

Si vos amis ne sont pas à portée, pas d’inquiétude. Si vous avez un abonnement online il est possible de jouer aux différents modes du jeu en ligne ! Créez votre groupe et laissez jusqu’à trois autres amis le rejoindre pour des parties endiablées en normal, Speed Golf ou en Mêlée. Les options et parcours sont à la charge de l’hôte et dépendent même de sa progression dans le jeu. Un élément de nos sessions peu ergonomique réside en le fait que le changement de mode nécessite de dissoudre le groupe puis de le créer à nouveau. Il aurait été mieux de permettre ce changement même lorsque le groupe est créé.

Un défaut qui nous rappelle toujours que Nintendo reste encore assez en retard sur les paramètres de jeu en ligne. Toutefois, soulignons qu’en partie nous n’avons souffert d’aucun problème de connexion ni de perturbation quelconque même lorsque nous jouions en Speed Golf. Les sprints spéciaux et tirs Spéciaux s’enchaînent et aucun problème ne s’est jamais manifesté. Nous jouions en ligne comme si nous étions simplement en local sur une console. D’ailleurs, il est possible de jouer en ligne à 2 sur une même console. Vous pouvez aussi inviter des amis ou partager un code ID pour jouer sans avoir à vous enregistrer mutuellement.

Un très bon Mario Golf à jouer partout avec un avenir radieux !

La licence profite de la Switch pour également passer à la HD. Camelot étant à la barre, le moteur est directement repris de Mario Tennis Aces. Les personnages sont plutôt propres à l’œil et les décors également. On ne vous cachera pas qu’il y a des apparitions de Mario et ses amis beaucoup plus belles sur Switch mais Mario Golf : Super Rush fait un travail suffisant pour que l’on n’ait pas forcément à le réprimander dessus en TV comme en portable. Tout est propre et fluide et c’est le plus important.

S’il on creuse un peu les détails, on remarquera de l’aliasing sur la végétation ainsi qu’un certain minimalisme des parcours de golf. Disons qu’il y avait matière à ajouter un peu plus de folie et plus de variété d’arbres parmi d’autre détails visuels qui auraient apporté plus de personnalité visuelle. Après, nous sommes sur des parcours de golf, le but n’est pas de voir une centaine de variétés d’arbres, de fleurs ou de colorations de sable. Cependant, ça aurait peut être apporté un peu plus d’identité et de folie à l’enrobage. La bande sonore accompagne ensuite tout cela convenablement comme à l’accoutumée.

En revanche, la bonne idée de cet opus est de proposer une immense carte avec en visuel chacun des dix-huit trous d’un parcours. Cela signifie que pour un même trou, il est possible de passer par une trajectoire différente de celle d’un autre joueur selon les variations climatiques, le dénivelé, le set de clubs que vous utilisez et la puissance de votre personnage. Une autre manière d’apporter une certaine nouveauté et donner un semblant de liberté dans cette immense carte.

Mario Golf: Super Rush reste un très bon titre mais imparfait, surtout si vous êtes seul à y jouer, que vous n’avez pas de online et que vous êtes plutôt du genre à ne sortir le jeu que lorsque vos amis sont chez vous. Toutefois, si le golf est une seconde nature et que vous aurez envie de rejouer tous les parcours pour les étudier et les connaître au mieux, alors vous serez certainement satisfait du jeu même en solo.

Mentionnons également pour ceux qui veulent encore plus de sensations réelles, Nintendo propose de jouer au Motion Control et de mimer vos coups avec vos Joy-Con. Une bonne manière de plaire également à ceux dont le gameplay aux touches paraît trop complexe. Ajoutons à cela les récentes et surprenantes annonces de Nintendo concernant les mises à jours gratuites à venir avec de nouveaux parcours et des nouveaux personnages à jouer ! En tenant compte de cela, on peut dire que nous obtenons ainsi l’expérience Mario Golf ultime à ce jour!