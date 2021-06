8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et … Wii U !

Annoncé depuis pas mal de temps, Dragon Star Varnir sortira au mois d’aout prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch. Pour être précis, le 3 août Amérique du Nord et Europe.

Melty Blood: Type Lumina est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 30 septembre prochain sur la console hybride de Nintendo.

Guild of Darksteel sortira lui le 15 juillet:

Within the Blade arrivera le lendemain, le 16 juillet, toujours sur l’eShop.

Foodtruck Arena, un mix original de combat automobile et de football, combinant deux choses qui font tourner le monde : la nourriture et le sport. Devenez l’un des chefs légendaires, participez à un tournoi inoubliable, affrontez des adversaires redoutables et atteignez le sommet du monde culinaire!Le jeu sortira le 2 juillet prochain pour 15€99.

Devenez l’un des chefs légendaires, participez à un tournoi inoubliable, affrontez des adversaires redoutables et grimpez au sommet du monde culinaire ! Rejoignez le casting coloré de propriétaires de food trucks qui, à l’aide de leurs voitures excentriques, de leurs recettes originales et de leur amour de la nourriture, tentent de changer le monde stagnant de la cuisine gastronomique, une boulette de viande à la fois.

– Un mode tournoi palpitant – Un mode pour les loups solitaires : découvrez en profondeur le monde de Foodtruck Arena à travers la meilleure expérience solo.

– Multijoueur local fou – Connectez-vous avec vos amis, configurez vos règles et lâchez-vous ! Le mode multijoueur vous permet de créer des équipes de 4 joueurs maximum, de définir vos règles préférées, de choisir vos arènes de combat et bien plus encore.

– Une distribution colorée de personnages jouables – Rencontrez les joueurs de Foodtruck Arena du monde entier et jouez à travers leurs modes d’histoire de personnage pour dévoiler leurs secrets !

– Pimp your ride – Jouez à travers différents modes et personnalisez vos voitures !

– Tout est juste dans la nourriture et la guerre ! – Pendant le match, utilise tout ce que tu as : fige tes adversaires, booste ta vitesse, ou laisse des flaques graisseuses de sauce tomate gêner les autres ! Débloquez les bonus spécifiques à chaque voiture pour augmenter vos chances de gagner.

Crash Drive 3 sera disponible le 8 aout prochain sur la boutique en ligne de la Switch pour 16,99 €.

Amusez-vous comme des fous dans ce jeu multijoueur et multiplateforme avec liberté totale de mouvement ! Conduisez des monster trucks, des chars et d’autres véhicules incroyables dans un monde ouvert gigantesque. Montez de niveau, participez aux évènements, gagnez de l’argent, débloquez de nouveaux véhicules et découvrez des secrets… Crash Drive est de retour!

ÉVÈNEMENTS COMPÉTITIFS

Détruire un gigantesque ballon de plage, arrêter des voleurs avec la police ou voler la couronne du roi, voici quelques-uns des 10 évènements amusants que ce jeu vous propose. Participez aux évènements compétitifs aléatoires, battez vos adversaires pour gagner le plus d’argent possible et acheter de superbes véhicules neufs ou des personnalisations.

DES MISES À NIVEAU DÉJANTÉES DE VÉHICULES

En utilisant les turbos nitro, vous augmentez la capacité en nitro du véhicule et en roulant à toute vitesse, vous augmentez sa vitesse maximale… Vous me suivez ? En maximisant toutes les statistiques d’un véhicule, vous augmentez votre niveau de joueur et vous pouvez acheter de nouveaux véhicules ou des personnalisations. Collectionnez plus de 50 véhicules et personnalisez-les avec des antennes, des turbos et des plaques d’immatriculation uniques portant votre nom en jeu. Atteignez le niveau max de joueur pour avoir accès au prestige et montrer qui commande dans Crash Drive 3 ! Qui veut un véhicule en or massif ?

EXPLORATION DE MONDE OUVERT

Aller-retour jusqu’à la lune ! Conduisez en toute liberté et explorez comme vous voulez ce monde ouvert varié et sans limites. Chevauchez une fusée jusqu’à la lune, prenez d’assaut le château royal dans la forêt, entrez au saloon dans les canyons du Far West ou vivez les plaisirs du dérapage sur la neige arctique. Vous en avez fini avec le froid glacial ? Que diriez-vous d’un voyage relaxant sur un ferry en partance pour les tropiques ? Chaque région est unique et remplie de zones secrètes, de logos à collectionner et d’œufs de Pâques spéciaux… Vous pensez finir d’explorer ce monde un jour ?

ÉCLATEZ-VOUS DANS LES BATAILLES DE CHARS !

Écrasez ou faites exploser vos adversaires de l’arène aérienne pour marquer des points et dominer les arènes. Décrochez la victoire et achetez de nouveaux chars, chacun avec son propre style de jeu. Éclatez-vous comme des fous dans le mode trépidant batailles de chars !

JOUEZ AVEC VOS AMIS SUR TOUTES LES PLATEFORMES !

Quelle que soit la plateforme sur laquelle vos amis jouent, vous pouvez jouer ensemble grâce à la prise en charge multijoueur et multiplateforme. Si vous préférez faire des cascades hors ligne, passez en mode solo quand vous voulez!

En début de semaine, la campagne Kickstarter pour Cloudscape (un jeu de survie de type Zelda développé par Konitama) a été lancée. En une seule journée, le jeu a été entièrement financé ! L’objectif de base était fixé à 50 000 $ (41 889 €) et, au moment où nous écrivons ces lignes, 62 676€ ont déjà été promis.

Et on termine avec l’annonce de SturmFront – The Mutant War: Übel Edition sur Wii U qui sortira le 2 juillet sur l’eShop de la console à la mablette en Europe comme aux USA.

Nous sommes en 1984, c’est la fin du mon tel que nous le connaissons. Une pandémie irrépressible créée par l’homme a dévoré toute vie connue sur la planète et a régurgité une nouvelle espèce de créatures : des mutants. Nul n’a pu contrôler les maux d’origine extraterrestre qui se sont échappés de cette boîte de Pandore. L’extinction nous menace ! Le Docteur Hartmuth Griesgram, un scientifique excentrique au cœur brisé, est responsable de la création d’humains synthétiques. Il réactive son usine maudite une dernière fois pour donner vie à sa création ultime, son dernier espoir : l’unité de combat prototype SturmFront, un cyborg parfait conçu pour la guerre. Incarnez Siegfried von Hammerstein, une unité de combat semi-organique extraordinaire dont la seule raison d’être est l’annihilation.