Neo : The World Ends with You le framerate de la démo est analysé

NEO: The World Ends With You

La démo de Neo : The World Ends With You est disponible depuis vendredi dernier. Elle a déjà été décortiquée et les framerates sont comparés entre la Switch et la PS4 Pro.

Une analyse faite par FPSY sur la partie combats et déplacement en ville. Si la PS4 Pro tourne à 60fps constant sans aucune baisse de framerate, la Switch ne s’en sort pas aussi bien.

Il faut quand même se réjouir, car il dépasse toujours les 30 fps, mais il est inconstant, il vacille régulièrement entre 30 et 40 (plus souvent 30 et 35fps). C’est dommage de ne pas avoir la possibilité de choisir entre un framerate inconstant et un bloqué à 30 images par seconde, c’est souvent plus agréable d’avoir un taux fixe que variant.

Cependant, il faut aussi relever que visuellement la version Switch est loin d’être au rabais, ces tests ont été effectués sur la version docker du jeu et clairement c’est aussi joli que sur PS4 Pro (en tout cas pour une résolution de 1080p).

Place maintenant à la vidéo pour voir tout ça :

NEO: The World Ends With You sera disponible le 27 juillet 2021 sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Une version du jeu pour PC sera disponible cet été sur l’Epic Games Store. Les éditions physiques et numériques de NEO: The World Ends with You sont disponibles en précommande sur certaines plateformes. De plus amples détails sur les points de vente sont disponibles ici : https://www.theworldendswithyou.com.