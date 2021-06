7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch + trailers

On commence avec MouseBot: Escape From CatLab qui arrivera le mois prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Revolver and Co sortira lui le 2 juillet pour $7.99 / €6.49 / £5.89.

Alphadia Genesis 2 sortira lui le 1er juillet pour 14,99 €.

Bien qu’il prétende protéger ses citoyens, l’Empire s’est lancé dans une campagne sans merci contre le peuple Atramian, soit-disant corrompus par l’énergie noire et dont l’existence est considérée comme une menace pour le monde. Découvre le vrai visage du mal dans ce nouveau jeu de la série Alphadia, une épopée riche en sacrifices, croyances, vengeances, mais aussi d’espoir! Tu peux utiliser des boosts pour augmenter le nombre de coups ainsi que la force dans des combats au tour par tour dynamiques. En échangeant les emplacements de boost, les compétences spéciales des héros peuvent rapidement inverser le cours des combats en ta faveur. Utilise les orbes de job liées aux classes de guerrier, guérisseur, chevalier et mage et apprends à maîtriser de nouvelles énergies! Le jeu propose de nombreuses quêtes secondaires, des batailles d’arène et tout ce qui fait un RPG à part entière!

Dark Nights with Poe and Munro arrive le 15 juillet pour 11,99 €. Guidez les animateurs de radio Poe et Munro à travers six épisodes aussi étranges les uns que les autres, pimentés par l’alchimie entre nos deux animateurs. Par les créateurs de The Infectious Madness of Doctor Dekker et The Shapeshifting Detective.

“Vous écoutez Radio Août. Nuits Noires avec Poe et Munro…”

Accompagnez deux animateurs de radio, et accessoirement deux amants, dans leur aventure dans la ville d’Août où ils vont devoir résoudre plusieurs mystères, que ce soit à l’antenne ou hors antenne. Décidez de leurs dialogues et de leurs actions pendant qu’ils essayent d’échapper à un stalker, à un fantôme vengeur à la recherche de réponses ou encore à une peinture démoniaque qui exauce des souhaits…

Mais est-ce que vous pourrez garder Poe et Munro ensemble, et en vie… ?

Super Squidlit sortira sur Nintendo Switch le 30 juillet.

Sacrifice Your Friends est annoncé pour cette année sur Nintendo Switch. Laissez vous entraîner par la folie et venez sacrifiez vos amis! De dangereuses arènes, des armes étranges, des êtres lovecraftiens et un plaisir fou vous attendent.

Une folle bagarre Sacrifice Your Friends est un jeu de bagarres festives pour 1 à 4 joueurs dans un univers alliant cartoon et horreur. Utilisez une panoplie d’armes, affrontez vos amis, amenez l’avènement des Grands Anciens, et embarquer dans la folie pour survivre aux dangereuses arènes de SYF. Un tour guidé dans l’univers de H. P. Lovecraft Chaotique, rapide, facile à prendre en main, Sacrifice Your Friends vous présente une nouvelle façon d’explorer avec vos amis l’univers sombre de H. P. Lovecraft. La Miskatonic Travel Co. vous invite à découvrir dans d’étranges aventures les mystères issues des nouvelles de Lovecraft: explorez les profondeurs des Montagnes Hallucinées, échappez aux foules d’hommes-poissons à Innsmouth, trouvez votre chemin à travers les catacombes de la Cité Sans Nom, et bien plus! Découvrez de nouveaux cultes et démontrez votre dévotion Engagez vous dans un culte et transformez vous en un avatar de votre Grand Ancien. Obtenez de nouvelles armes avec des capacités uniques pour étendre vos options de combat. Triomphez dans l’arène et débloquez de nouvelles possibilités de personnalisations. Mesurez vous à vos amis à travers plusieurs modes de jeu et devenez l’ultime cultiste des Grands Anciens!

Une première vidéo pour YOUTUBERS LIFE 2 :

Du gameplay aussi pour Dynasty Warriors 9 Empires:

Petite vidéo pour Sonic Colors Ultimate:

Voici l’opening de Monark: