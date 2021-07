L’arnaqueur Jools Watsham annonce un nouveau jeu sur Nintendo Switch …

Vous vous souvenez de Jools Watsham ? Mais si le co-fondateur de Renegade Kid (Dementium, Moon, Mutant Mudds) qui s’est ensuite lancé dans son propre studio (Atooi). Après la sortie presque anonyme d’un portage (oui encore un) de Xeodrifter et l’annonce de deux jeux de type flash sur Nintendo Switch, le personnage avait fait de nouveau parler de mi 2018.

Non, toujours pas de Mutant Mudds 2 qu’on attend depuis 2012, ni la sorties du remake de Moon au complet qu’on attend toujours en Europe (comme on a attendu des années Xeodrifter sur Wii U au passage), non toujours pas des nouvelles du très prometteur Treasurenauts sur 3DS qui a été annulé pour sortir sur Switch. Ni de Chicken Wiggle sur 3DS et de son (re)financement sur Kickstarter pour la version HD sur Nintendo Switch où les joueurs ont payé 30 000$ dont 46% du budget en développement pour un simple filtre HD qu’on attend toujours et dont on a aucune nouvelle depuis bientôt 3 ans (on rappellera qu’Atooi a déjà sorti deux jeux sur Nintendo Switch, deux portages, Mutant Mudds Collection et Xeodrifter, qui n’ont pas eu besoin de 30.000 $ pour sortir avec un filtre HD sur Nintendo Switch.)

Jools Watsham et son studio fantôme est de retour donc aujourd’hui, avec l’annonce d’un jeu plein d’ambition, Picross! Aucune originalité, des grilles déjà vues 600 fois, rien à programmer, la volonté de faire du fric facile, on reconnait la patte de Watsham. Vendu $9.99 / £7.49 / €8.29, c’est-à-dire plus chère que les autres Picross, le jeu est disponible aux USA et arrivera la semaine prochaine chez nous. Youpi.