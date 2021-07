8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Paint the Town Red qui sortira sur Nintendo Switch le 29 juillet.

Les ennemis Voxel peuvent être touchés avec une grande variété d’armes. Les scénarios vous demanderont d’utiliser votre intelligence et vos réflexes pour survivre à des combats de bar épiques, des soirées disco qui tournent mal, à une bagarre de saloon, etc. Dans les niveaux des Profondeurs à la roguelite, vous devrez affronter des monstres terrifiants dans des souterrains pour débloquer des améliorations plus puissantes les unes que les autres et affronter les forces du mal.

Anéantissez des ennemis en voxels.

Découvrez des scénarios bourrés d’action comme le bar de motard, le disco, la prison, la crique des pirates, le saloon… Chacun propose des armes et des ennemis uniques.

Relevez le défi ultime dans les Profondeurs, une campagne à la roguelike qui vous réserve son lot de créatures mortelles, de secrets et de combats de boss. Choisissez parmi plusieurs classes aux statistiques et compétences uniques pour devenir invincible.

Rejoignez l’Arène pour relever des défis et survivre le plus longtemps possible en monde Infini.

Affrontez des boss dans des défis uniques pour remporter des récompenses.

Circa Infinity sortira lui plus tard cette année.

Feardemic a annoncé qu’ils ont signé un accord avec Twisted II Studio, les développeurs de Dark Fracture (une aventure d’horreur psychologique à la première personne). Ils ont annoncé que le jeu sortira sur Nintendo Switch, et qu’ils publieront le jeu en Europe et en Amérique du Nord (avec des éditions physiques en préparation).

METALLIC CHILD est aussi annoncé sur Nintendo Switch pour le 16 Septembre 2021.

Induction sortira le 14 juillet pour 7,39 €.

Induction est un jeu de réflexion abstrait sur le voyage dans le temps et les paradoxes. À mesure que vous maîtriserez sa logique, Induction modifiera votre façon de concevoir les relations de cause à effet. À travers plus de 50 puzzles méticuleusement conçus, vous devez explorer les possibilités contre-intuitives permises par le voyage dans le temps. Vous apprendrez à chorégraphier vos actions sur plusieurs lignes temporelles et à construire des solutions apparemment impossibles, telles que des boucles temporelles paradoxales, dans lesquelles le futur dépend du passé et le passé dépend du futur. Chaque puzzle est conçu pour révéler un aspect unique de la logique élégante et exigeante interne du jeu, et vous guider en douceur afin de comprendre le potentiel de vos pouvoirs. Induction ne fait pas dans la dentelle et vous donne la satisfaction de maîtriser un ensemble imaginaire, mais constant, de lois physiques. Les images minimalistes d’Induction sont accompagnées d’une bande-son riche et réactive, créée par Tim Shiel, compositeur électronique et animateur de radio basé à Melbourne.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative est annoncé sur Nintendo Switch.

Piczle Puzzle & Watch Collection le 29 juillet $7.99 / €7.99.

Rush Rally Origins est annoncé sur Nintendo Switch.