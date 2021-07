Réussir : Galops 1 à 7 (Nintendo Switch) – Le test

Jeu/logiciel développé par Smart Tale et édité par Microids, les éditeurs derrière des titres comme Astérix et Obelix XXL Romastered, Titeuf la méga compet’ ou encore le remake de XIII. Réussir : Galops 1 à 7 s’inscrit dans la lignée des jeux/logiciels Microids Life, des jeux permettant de préparer des examens officiels tout comme Réussir : Code de la Route qui permettait de se préparer au code.

Avec une parution prévue au 24 Juin 2021, Réussir : Galops 1 à 7 se destine avant tout aux cavaliers souhaitant passer leurs examens théoriques de Galops et les aider dans leur préparation à ces derniers.

Un bon logiciel “panse bête”

Que l’on soit clair immédiatement, Réussir Galops 1 à 7 n’est pas un logiciel destiné à tout le monde. Ce dernier est avant tout pensé pour les pratiquants d’équitation, les Galops étant des diplômes officiels délivrés par la fédération française d’équitation et s’appuyant sur des notions techniques, biologiques et de bien-être des chevaux, le contenu proposé ne sera pas forcément adapté pour des personnes n’ayant pas un minimum de passion pour l’équitation en tant que sport.

Le jeu reste assez simple dans sa présentation, le menu principal propose un rendu 3D légèrement cartoon d’un centre équestre avec quelques chevaux dans les alentours, le tout sur une musique calme à la guitare acoustique tournant en boucle. L’interface est assez simple, mais claire, quelques options s’offrent à vous, il est possible de consulter vos statistiques, de consulter un lexique complet comprenant des centaines de définitions de termes spécifiques au monde équestre, puis enfin les activités proposées mêlant quiz et mini-jeux qui sont jouables en solo ou alors en multijoueur en local jusqu’à 4 joueurs.

3 grands modes principaux sont disponibles en jeu :

Tout d’abord le mode “apprentissage” : Ce mode est conçu pour réviser les questions des galops 1 à 7, vous pourrez modifier quelques paramètres comme le niveau de galop, le thème des questions entre équitation, soins, connaissances ou alors un mélange de ces 3 thèmes. Enfin vous pourrez également paramétrer le nombre de questions de votre session entre 10, 20 et 30 ainsi que choisir ou non de les chronométrer pour vous mettre en condition d’examen.

Examen qui, pour le coup, est le second mode proposé, similaire au mode apprentissage, ce dernier ne vous laisse cependant pas la main sur les différents paramètres hormis le choix du niveau de galop et vous impose, comme en conditions réelles, de répondre à une vingtaine de questions chronométrées. Chaque galop obtenu vous permet de débloquer le suivant jusqu’au galop 7, l’obtention requérant d’avoir minimum 10 bonnes réponses sur 20 questions.

Ces deux premiers modes sont l’activité principale du jeu, ils contiennent 2500 questions/réponses au total toutes rédigées par des professionnels et correspondant aux dernières réformes de la Fédération Française d’Equitation.

Il est possible d’y jouer en multijoueur avec vos amis, chaque question se présente comme un QCM, vous pourrez donc sélectionner plusieurs réponses entre A,B,C et D, la différence entre l’apprentissage et l’examen étant que la correction s’effectue immédiatement en apprentissage contre un correct/incorrect affiché à la fin pour l’examen.

Un mode “mini-jeux” plus ludique

Enfin pour le troisième et dernier mode de jeu, il s’agit d’un mode “mini-jeux”, se rapprochant un peu plus du jeu vidéo que du logiciel d’apprentissage. Ce mode propose 3 activités différentes, la course d’endurance, le saut d’obstacles et le pansage.

Concernant le multijoueur, seul le pansage se joue en même temps sur le même écran, les deux premiers modes se jouent chacun son tour.

Pour la course d’endurance, vous devrez accélérer et ralentir avec “A” et “B” tout en faisant attention au rythme cardiaque de votre monture et lui éviter de s’épuiser, le but étant de terminer le parcours en battant le temps du moniteur pour débloquer jusqu’à 9 difficultés.

Même principe pour le saut d’obstacles, le système d’endurance est conservé, mais une mécanique de saut s’ajoute vous demandant d’appuyer sur la bonne touche au bon moment pour ne pas faire tomber de barres, 9 parcours sont aussi à débloquer.

Enfin pour le pansage, vous devrez vous occuper d’un cheval et le nettoyer avec vos outils de pansage, l’activité propose 3 niveaux d’exigence sur l’entretien de votre monture allant du simple entretien au pansage avant concours où le niveau d’exigence est le plus élevé.

Au niveau des commandes, on regrettera fortement l’absence d’un support du tactile, car dans le principe cette activité demande de sélectionner des outils et brosses, puis de nettoyer un cheval en faisant des mouvements circulaires, au joystick la tâche s’avère un peu fastidieuse quand des commandes tactiles auraient permis beaucoup plus d’aisance, cependant il est possible de jouer en multijoueur local permettant ainsi de travailler à plusieurs mains, rendant le pansage nettement plus simple.

Ces 3 modes, bien que moins éducatifs que la partie questionnaire du jeu, permettent tout de même d’apprendre les noms des différentes allures de chevaux, ainsi que les noms des outils de pansage et leur utilité.