Les éditions collector Among Us débarquent en version physique plus tard dans l’année

Among Us

Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 7 juillet 2021 – Il y a un imposteur parmi nous… ce n’est pas tout, c’est un imposteur avec une tenue si classe qu’il ne peut venir que de l’une des trois éditions collector Among Us. Aujourd’hui, Maximum Games a annoncé un partenariat avec Innersloth, Dual Wield Studio et Robot Teddy pour créer ces trois éditions collector Among Us en version physique, disponibles plus tard dans l’année.

Just For Games distribuera ces trois éditions physiques immanquables pour tout fan du party game le plus populaire du moment, sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Précommandez dès maintenant votre édition préférée parmi les trois qui sont décrites ci-dessous. Vous ne voulez pas être le seul à avoir l’air suspect parmi tous vos coéquipiers, non ?