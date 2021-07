Même avec la OLED, les insiders/analystes toujours dans le délire d’une prochaine Nintendo Switch Pro

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Il faillait s’y attendre, les mecs vivent grâce aux mensonges qui font le buzz, ils doivent garder la tête hors de l’eau.

L’avantage avec des “leakers” en bois, c’est qu’on utilise la carte “les plans ont changé” et paf, on s’excuse tout. On rajoute le covid-19 ou une pénurie mondiale, qui n’était pas des arguments avant, mais qui le deviennent quand ça arrange, et on a le kit du “leaker” presque au complet. Ce qui crée beaucoup de frustrations chez les gens qui croient les rumeurs, considèrent ces imposteur comme des journalistes crédibles, et qui du coup sont déçus des annonces officielles. Et encore, déçu, le mot est faible quand on voit les réactions des derniers jours.

Histoire de remettre des sous dans la machine, pour ces journaleux, l’arrivée de cette Switch OLED n’annule pas la possibilité de celle d’une “Switch Pro.”

Dr. Serkan Toto, PDG de Kantan Games interrogé par Bloomberg:

Pour moi, cette nouvelle Switch ressemble plus à un modèle intérimaire qu’à une véritable upgrade. Il se pourrait qu’elle soit simplement une upgrade factice en attendant que (The Legend of Zelda) Breath of the Wild 2soit prêt et que la pénurie de composants soit terminée l’année prochaine.

Une annonce de rien, basé sur rien, comme souvent. Autre exemple, Matthew Kanterman et Nathan Naidu de Bloomberg Intelligence:

La Switch mise à jour avec un écran OLED proposée par Nintendo ne va pas, selon nous, catalyser des ventes aussi fortes que l’aurait fait la Switch Pro dont parlait la rumeur étant donné qu’elle maintient le même niveau graphique que la Switch originale. Une Switch Pro avec des graphismes en 4K va peut-être devoir attendre l’année fiscale 2023 et l’arrivée de la suite de Zelda Breath of the Wild et d’autres jeux clés.

Dans ce spécimen du nostradamus des années 2000, ici on utilise la carotte Zelda Breath of the Wild 2 qui était utilisé en début d’année pour “prédire” une sortie d’une Switch Pro en fin d’année avec le même jeu, pratique. Une seule source de vrai journalisme a été détectée, c’est Mat Piscatella, directeur exécutif en charge du marché du jeu vidéo de NPD Group:

J’ai toujours un modèle “Pro” ou autre dans mes prévisions pour la première moitié de l’année 2022 mais je n’ai aucune idée si cela va vraiment arriver ou non. J’ai appris il y a bien longtemps qu’essayer de prédire ce que Nintendo pourrait faire est peine perdue. Nintendo représente souvent une exception aux règles existantes du marché.

Celui qui doit jouer le plus gros, c’est Takashi Mochizuki, journaliste de Bloomberg qui est à la base de presque toutes les rumeurs de Switch Pro depuis début 2020, lui maintient que Nintendo a bel et bien expérimenté avec une Switch capable d’afficher des graphismes en 4K plus tôt cette année. “Les plans ont changé” … la désinformation continue, malheureusement.

La Nintendo Switch OLED, seul version qui existe vraiment et qui est annoncée, sortira le 8 octobre prochain avec le jeu Metroid Dread. Plus de détails officiels et confirmés ici.