Interview avec Anthony Septim, compositeur musical sur le jeu Dreaming Sarah

Suite à notre test de Dreaming Sarah, Nintendo Town a pu s’entretenir avec le compositeur Anthony Septim, dont nous lui laissons les mots de présentation :

Hello, je me fais appeler Anthony Septim sur internet, j’ai composé les musiques de Dreaming Sarah et j’aime beaucoup Kingdom Hearts !

· Depuis combien de temps composez-vous ?

J’ai commencé la composition vers mes 11 ans sur Music 2000, un jeu sur PlayStation qui m’a permis de me familiariser avec la MAO (musique assisté par ordinateur) mais concrètement je dirais que ça fait 10 ans, quand j’ai pu me payer mon propre PC

· Y a-t-il un lien entre la musique et la sophrologie ?

Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, je parle souvent de sophrologie car c’est un métier que je vais pratiquer dans moins d’un an, sans rentrer dans les détails je compte bien mettre mes futures compositions à profit en tant que futur thérapeute

· Quel a été votre parcours ?

Je vais rester vague sur cette sphère, Mais j’ai eu un parcourt scolaire chaotique, cependant j’ai toujours été bercé par une belle étoile qui me permet de faire ce que j’aime à chaque jour de ma vie

· Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir compositeur ?

Hum… Ça va être un peu long, mais c’est ma question préférée dans cette interview ! Vers mes 14 ans j’ai eu l’occasion de jouer à Silent Hill 2, un Survival Horror, outre le fait que ce jeu soit un chef-d’œuvre, la musique a eu un rôle prépondérant et a marqué de nombreux fans, pour moi, c’était encore pire, j’en étais devenu obsédé à un tel point que je rêvais à mon tour de faire aussi de la musique pour des jeux d’horreur dans le style d’Akira Yamaoka (compositeur des OST de Silent Hill), d’ailleurs, il reste encore aujourd’hui ma plus grosse influence.

· Voudriez-vous faire d’autres musiques pour d’autres jeux ? Pour des films ? Des chanteurs ?

J’aimerais continuer à faire des musiques pour des jeux indépendants, voir film d’auteur, pourquoi pas ? Mais clairement pas pour des chanteurs ou des grosses productions.

· Jouez vous aux jeux pour lesquels vous composez ?

Quand on a participé au développement d’un jeu c’est toujours bizarre de jouer à ce même jeu. Ce n’est clairement pas la même chose, et pour être honnête, j’aime pas trop jouer aux jeux pour lesquels j’ai composé car je connais déjà tout malheureusement, par contre j’adore lire les théories des joueurs et les critiques sur la musique ah ah !

· Comment composer pour un jeu ? En lisant le script, en jouant, en suivant des consignes du studio ?

J’avoue que pour moi c’est plutôt facile, je me suis enfermé dans un style de musique qui me limite pas mal, mais à la fois me donne plus de liberté avec les gens qui veulent travailler avec moi, car ils ont consciences que s’associer avec moi veut dire vouloir des musiques glauques, mélancoliques aux atmosphères sombres

· Qu’écoutez vous comme musique ?

J’écoute des tonnes d’OST ! Mais en réalité je suis capable de passer de Mozart à Gojira et enchaîner sur Chopin puis de la K-POP en l’espace de 30mn ! Mon frère avec moi devient toujours confus et perplexe quand je suis aux commandes des musiques en voiture ah ah

· Est-ce que le studio vous connaissait déjà avant ?

C’est une histoire assez dingue ! En 2011 j’ai composé mon premier album que j’avais nommé Toluka, 6 mois plus tard un brésilien m’écrit sur YouTube pour me demander si j’étais intéressé d’inclure les musiques de cet album pour son futur jeu Dreaming Sarah, j’étais assez perplexe car cet album avait été composé comme ci c’était pour un jeu, du coup je me suis dit que c’était ma chance et j’ai accepté, j’ai par la suite composé des musiques en plus et voilà où j’en suis avec ce studio brésilien

· Comment devient on compositeur pour un jeu ? Est-ce vous qui avez contacté le studio (peut-être suite à une ouverture de poste ?) ou inversement ?

Honnêtement je pense que c’est un mélange de chance et de volonté, aujourd’hui il existe pleins de projets indépendants qui demandent beaucoup d’artistes et les compositeurs de musiques en font partis. Les réseaux sociaux sont à mes yeux les meilleurs outils pour trouver des projets et partager ses créations, le studio est venu à moi et en cela je suis très reconnaissant car de mon côté je n’avais rien fait que de rêver dans ma chambre d’être compositeur pour un jeu qui sortirai sur console, encore une fois, j’ai beaucoup de chance

· Comment vous êtes-vous fait connaître auprès des clients potentiels ?

J’ai d’abord partagé mes musiques sur le site Jamendo, puis YouTube, et maintenant j’ai un Bandcamp et la chance d’être suivi par beaucoup de gens sur Twitter, ça aide pas mal pour la visibilité

· Combien de temps mettez-vous pour créer une musique ? (~)

Je peux mettre une heure comme plusieurs journée, ça dépend vraiment de ma sensibilité

· Que faites vous en attendant les contrats ?

Absolument rien que de faire ma vie sans me soucier si je composerai à nouveau pour des jeux, mais Dreaming Sarah aura une suite et je sais déjà que je pourrais encore profiter un peu de cette aura particulière que m’a procuré Dreaming Sarah, cela dit j’ai des projet perso’ dans la musique donc tout ira bien

Nous tenons à remercier Anthony Septim d’avoir pris le temps de répondre à nos questions et de s’être montré disponible. En lui souhaitant une bonne continuation !