La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Bezier: Second Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Boomerang Fu – $1.99 (prix de base: $14.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base: $10.00)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Dusk Diver – $17.49 (prix de base: $34.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Family Feud – $14.99 (prix de base: $29.99)

Figment – $2.59 (prix de base: $19.99)

Flashback – $2.99 (prix de base: $19.99)

Gal Gun 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Gal Gun Returns – $39.99 (prix de base: $49.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Hotshot Racing – $6.79 (prix de base: $19.99)

Human: Fall Flat – $7.99 (prix de base: $19.99)

Hungry Shark World – $2.49 (prix de base: $9.99)

Hyper Sentinel – $1.99 (prix de base: $7.99)

Immortals Fenyx Rising – $23.99 (prix de base: $59.99)

Incredible Mandy – $5.99 (prix de base: $14.99)

Infernium – $2.20 (prix de base: $24.95)

Jenny LeClue: Detectivu – $4.99 (prix de base: $24.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Just Dance 2020 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Just Dance 2021 – $19.99 (prix de base: $49.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mercenaries Wings: The False Phoenix – $7.79 (prix de base: $12.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Mundaun – $13.99 (prix de base: $19.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Memory of Us – $2.99 (prix de base: $14.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

Our World is Ended. – $12.49 (prix de base: $49.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Pix the Cat – $1.99 (prix de base: $9.99)

Pumpkin Jack – $17.99 (prix de base: $29.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

Rogue Aces – $2.59 (prix de base: $12.99)

Root Letter: Last Answer – $13.49 (prix de base: $29.99)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $9.74 (prix de base: $14.99)

Scribblenauts Mega Pack – $7.99 (prix de base: $39.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Sir Eatsalot – $1.99 (prix de base: $12.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Space Crew – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sports Party – $9.99 (prix de base: $39.99)

Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

Summer in Mara – $10.99 (prix de base: $24.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

The Count Lucanor – $2.99 (prix de base: $14.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Transformers: Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Warborn – $14.99 (prix de base: $24.99)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

When Ski Lifts Go Wrong- $2.99 (prix de base: $14.99)

Wide Ocean Big Jacket – $1.99 (prix de base: $7.99)

WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $19.99 (prix de base: $39.99)