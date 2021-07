Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille dévoile son 1er teaser !

Découvrez également le contenu de l’édition Schtroumpfissime et de l’édition Collector du jeu !

Paris, le 13 juillet 2021 – L’éditeur Microids et la société IMPS dévoilent aujourd’hui un teaser inédit du jeu Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille ! Découvrez les premières images du prochain jeu d’aventure/plateforme en 3D dans l’univers enchanteur des Schtroumpfs, prévu pour le 26 octobre 2021. Le titre sortira simultanément sur PC, PlayStation®4, consoles Xbox One et Nintendo Switch. Par ailleurs, le jeu sera disponible sur PlayStation®5 et Xbox Series X | S en 2022.

Nos amis les Schtroumpfs doivent une fois de plus déjouer les sombres desseins du machiavélique Gargamel ! Celui-ci a mis au point une formule qui donne naissance à une plante maléfique : la Malfeuille. Cette plante très toxique représente une grande menace pour la forêt, mais également pour les petits êtres bleus, puisque la Malfeuille sécrète des graines de « Maltrappe » qui peuvent attirer les Schtroumpfs et les emprisonner dans des cages végétales !

Les joueurs incarneront le Schtroumpf costaud, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier dans leur quête pour trouver les ingrédients de l’antidote qui leur permettra d’éradiquer la Malfeuille et guérir les plantes de la forêt. Nos héros pourront compter sur un atout de taille : le Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur, qui leur octroie la faculté d’affronter les ennemis rencontrés, de soigner les plantes touchées par la Malfeuille, mais aussi de sauter plus haut, de planer ou d’aspirer.

Caractéristiques du jeu :

Une aventure Schtroumpf inédite au gameplay complet et accessible – Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille saura ravir tous les profils, petits et grands, fans des Schtroumpfs et amateurs de jeux de plateforme en 3D, ou encore les joueurs occasionnels et les plus confirmés.

– Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille saura ravir tous les profils, petits et grands, fans des Schtroumpfs et amateurs de jeux de plateforme en 3D, ou encore les joueurs occasionnels et les plus confirmés. Un casting d’exception – Incarnez 4 Schtroumpfs emblématiques : la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier.

Incarnez 4 Schtroumpfs emblématiques : la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier. Le Vaporisaschtroumpf, un équipement schtroumpfement utile – Non seulement celui-ci vous permettra de soigner les plantes contaminées par la Malfeuille, mais il facilitera également votre exploration en vous permettant de sauter, planer, plonger, aspirer, et d’affronter tous les obstacles que vous croiserez.

Non seulement celui-ci vous permettra de soigner les plantes contaminées par la Malfeuille, mais il facilitera également votre exploration en vous permettant de sauter, planer, plonger, aspirer, et d’affronter tous les obstacles que vous croiserez. Un jeu de plateforme et d’exploration – Parcourez les moindres recoins de 5 mondes variés et hauts en couleur, trouvez votre chemin à travers des niveaux tout en verticalité pour récolter les ingrédients qui permettront de concocter l’antidote et de sauver la forêt !

– Parcourez les moindres recoins de 5 mondes variés et hauts en couleur, trouvez votre chemin à travers des niveaux tout en verticalité pour récolter les ingrédients qui permettront de concocter l’antidote et de sauver la forêt ! Redonnez vie au village des Schtroumpfs en progressant dans l’aventure, et améliorez le Vaporisaschtroumpf en récupérant des objets à travers les niveaux.

Mettez plus de bleu dans votre vie et schtroumpfez pour l’une des deux éditions physiques du jeu : la Schtroumpfissime et la Collector !

L’édition Schtroumpfissime propose :

L’édition standard du jeu pour PlayStation®4, consoles Xbox One et Nintendo Switch

3 lithographies (10x15cm)

Un porte-clés Grand Schtroumpf (5cm)

Des planches de stickers (11×8,5cm)

L’édition Collector comprend l’intégralité du contenu de l’édition Schtroumpfissime,

ainsi que 2 éléments inédits :