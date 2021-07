Test matos : Pocket Auto-Catch par Brook pour Pokemon Go

Pour les adorateurs de Pokémon Go, c’est, telle une montre connectée que la Pocket Auto-Catch se met à votre poignet, dans le but de faciliter vos chasses Pokémon ! Voici le test de ce petit objet !

Dans sa petite boîte cartonnée, bien celé, on retrouve le bracelet de la montre, l’écran et le chargeur USB (très court). La notice est en plusieurs langues : asiatiques et en anglais. Il ne faut pas être bilingue, les illustrations permettent de comprendre facilement de quoi il s’agit. Prenait quand même le temps de bien la lire.

L’allumage est rapide, mais deux points sont complexes :

• Mettre l’écran dans l’encoche prévue sur le bracelet. Faites-le bien au-dessus d’une surface large, afin d’éviter que votre écran s’écrase sur le sol.

• L’étape suivante, c’est de faire reconnaître la montre à Pokémon Go !



Pour information, certains vous diront que vous pouvez télécharger l’application « Pocket Auto-Catch », mais sincèrement, elle est inutile ! Elle vous sert à connecter la montre, la paramétrer. Elle n’a jamais marché sur mon téléphone…

Du coup, il faut bien suivre le début de la notice, qui vous recommande d’activer le Bluetooth, puis de lancer l’application Pokémon Go et de vous rendre dans les Paramètres > Pokémon Go Plus. J’ai dû relancer plusieurs fois, le Bluetooth et l’application pour que la montre apparaisse enfin. Je vous conseille de laisser la montre liée (éviter d’appuyer sur la flèche blanche entourée sur la photo), car il est très difficile de reconnecter la montre !

Quand Pokémon Go est lié, une Pokéball apparaîtra sur l’écran du jeu, il reste bleu quand la montre n’est pas connectée et colorée quand elle est en cours d’utilisation.

Si vous appuyez 3 secondes sur le bouton du cadran, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que les Pokémon et Pokéstops soient attrapés / tourner automatiquement. Vous pouvez également mettre la vibration ou non. Sur la notice, vous verrez ce que chaque animation de la montre signifie (Pokémon capturé, loupé, bonus de capture, les informations sur les Pokéstops tournés automatiquement …).

Voici une petite vidéo qui montre l’application Pokémon Go avec l’utilisation du Pocket Auto Catch.

Il est également important de vous souligner que si vous partez pour une longue balade, chargé bien à fond la montre. Elle s’éteint automatiquement au bout d’une heure, il vaut mieux laisser la vibration allumée pour que vous puissiez vous rendre compte quand elle se sera déconnectée. Soyez vigilant à la place dans votre sac et boîte Pokémon, vous aurez une vibration plus forte, plus longue et la notification pour dire que l’espace de stockage est plein, elle apparaîtra sur votre téléphone. Si vous voyez que votre montre ne vibre plus, n’hésitez pas à jeter un œil sur le jeu.

Ayez également un grand stock de Pokéball, en effet, les Superball et Hyperball ne seront pas utilisées par la montre. Ce qui réduit vos chances de captures des Pokémon avec les PC élevés.

Autre information, vous pouvez laisser l’application tourner en arrière-plan, mais inutile de lancer en mode « suivi d’exploration », si le jeu Pokémon Go n’est pas lancé, la montre ne servira à rien.

Le temps de charge est d’environ une heure, pour une utilisation en continu d’environ 12 h. Ne branchez surtout pas sur une power Bank, vous allez cramer votre montre. Elle n’est pas waterproof.