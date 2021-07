Turn Me Up Games derrière le portage de Tony Hawk’s Pro Skater sur Nintendo Switch

Lorsque la version Nintendo Switch de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a été annoncé, Activision avait déclaré que Vicarious Visions était derrière le portage. Cependant, il s’avère qu’une autre société a fait une grosse partie du portage. Turn Me Up Games a récemment confirmé qu’elle s’était occupée de la version Nintendo Switch de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. La société a une grande expérience en matière de portage, ayant déjà travaillé sur Borderlands 1 et 2, Journey to the Savage Planet et Brothers : A Tale of Two Sons pour la console hybride de Nintendo.