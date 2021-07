Cris Tales (Nintendo Switch) – Le test

CrisTales est un action-RPG développé par le studio colombien Dreams Uncorporated annoncé lors de E3 2019 et disponible depuis le 20 juillet 2021. Malgré sa sortie repoussée plusieurs fois, ce jeu pensé comme un hommage aux JRPG classiques tels que Final Fantasy VI, Bravely Default ou encore Chrono Trigger, a piqué notre curiosité. Son scénario et son gameplay jouant avec le temps aussi bien au travers de ses quêtes qu’au cœur des combats, ont vraiment donné envie à l’équipe de découvrir ce nouveau venu sur Nintendo Switch.

Découvrons donc ensemble CrisTales !

Bienvenue au pays des Mages : Crystallis

Dans CrisTales vous incarnez Cribell une jeune femme qui vit dans un orphelinat suite au décès de sa grand-mère. Un beau jour, alors qu’elle est à la poursuite d’une grenouille portant un chapeau, elle va découvrir qu’elle possède des pouvoirs de chronomancienne : elle maitrise le temps. Dès lors, elle sera capable de voir simultanément passé, présent et futur des villes qu’elle va traverser. Au niveau gameplay, cette faculté apparait sur l’écran de jeu comme une scission de celui-ci en 3 parties, montrant les versions des décors ainsi que leurs habitants à trois époques différentes.

Dans le royaume de Crystallis, le temps est au centre de tout, et très vite, notre héroïne va s’apercevoir que le futur s’annonce bien sombre et qu’elle doit à tout prix influencer le présent pour améliorer les choses dans le futur, en combattant notamment les plans de l’impératrice du temps.

Pour ce faire, elle ne sera pas seule, car elle recevra l’aide de Willhelm, un mage temporel et de Cristopher, un mage élémentaire. Notre équipe, bien que composée uniquement de mages, possèdera une bonne attaque physique, mais ne surpassera jamais les pouvoirs magiques individuels des membres du groupe (au fil de l’aventure, vous rencontrerez d’autres protagonistes et vous pourrez alors personnaliser votre équipe). Cristopher aura pour rôle principal d’infliger des dégâts aux ennemis. Crisbell sera polyvalente avec un rôle entre support pour les soins et la maitrise du temps et sera capable de faire de bons dégâts à l’épée. Quant à Willhelm, il sera principalement un support capable de soigner aussi bien les points de vie que le statut des membres de l’équipe. Il aura aussi la possibilité de scanner les monstres afin de découvrir leurs points faibles.

Vous partez donc à l’aventure dans le but d’améliorer les pouvoirs de Crisbell en parcourant les diverses cathédrales du royaume ; chacune d’elles étant gardée par une mère supérieure.

Une réalisation artistique à couper le souffle !

La chose la plus marquante lorsqu’on voit les vidéos soit de bande-annonce, soit de l’introduction du jeu ou encore les premières minutes de gameplay, ce sont les graphismes en 2D qui sont entièrement dessinés à la main. Les décors sont vraiment d’une grande richesse et nous donnent l’impression, tout au long du jeu, de parcourir une sorte de livre d’images réalisé avec plusieurs couches de dessins assemblés les uns derrière les autres. Les déplacements de votre personnage sont calés sur ce système de couches de dessin ; si bien qu’au début il ne sera pas intuitif de guider votre personnage dans ces décors papier, mais rassurez-vous : c’est l’histoire de quelques minutes.

Les graphismes du jeu sont vraiment somptueux et très détaillés. Ils jouent un rôle prédominant dans l’histoire du jeu aussi bien au niveau des quêtes annexes qu’au niveau du scénario principal. En effet, chaque décor a été redessiné plusieurs fois : une fois pour le présent, une fois pour le passé et plusieurs fois pour les différentes versions de l’avenir…

Chaque personnage est soigné tout comme les monstres que vous rencontrerez. Ils possèdent 3 « évolutions » (passée, présente et future) qui modifieront légèrement leurs statistiques pour les monstres, mais également leurs apparences passant de l’enfance à la vieillesse en passant par la phase adulte. Parfois, vos actions dans le jeu offriront une version différente d’un personnage dans le futur, montrant en général une amélioration de sa vie. Le bestiaire n’est pas très varié, mais le fait d’avoir 3 évolutions de chacun d’entre eux remplace parfaitement ce petit manque de diversité.

Autre côté artistique également très soigné, la bande-son. Les musiques d’ambiance orchestrales sont agréables et soignées. Elles permettent de donner vie à ce jeu fait de dessins de papier, mais bien qu’agréables, elles ne nous resteront pas en tête. En revanche, tous les dialogues sont doublés dans un bel anglais et entièrement traduits dans un français de qualité. C’est vraiment super plaisant et permet une belle immersion dans le jeu.

De bonnes idées, mais gâchées par la technique !

Commençons par le point le positif !

Le scénario est sympa et la thématique temporelle est exploitée partout ; que ce soit dans les quêtes, les combats et dans les phases d’explorations de donjon. Les personnages sont attachants et les dialogues et problématiques de chaque personnage principal ou secondaire sont bien intégrés dans le scénario. Le système de croyance en la « Dame » avec les différentes cathédrales gardées par les mères supérieures est aussi une belle idée qui apporte une certaine forme de douceur dans le jeu : un petit lieu familier et bénéfique qui contraste avec la vision d’horreur du futur que Crisbell va tenter de modifier. Bref, c’est une belle réussite !

La prise en main des combats via une roue d’actions et de sortilèges est bien pensée, mais parfois un peu délicate à manipuler (: préférer l’utilisation de la croix directionnelle plutôt que les sticks). Les combats sont fluides au niveau des animations ainsi qu’au niveau de l’enchainement des actions. L’exploitation des divers pouvoirs des personnages pour jouer avec le temps ou encore le placement des ennemis est très sympathique et l’arrivée de nouveaux membres dans l’équipe permet de renouveler un peu la dynamique des combats qui deviennent faciles à la longue.

Vous pourrez également équiper chacun de vos personnages avec diverses armures et accessoires disponibles dans les coffres des donjons ou à l’armurerie disponible dans chaque ville. Vous ne pourrez en revanche pas changer d’arme, mais vous pourrez l’améliorer moyennant finances. Les items de ne sont pas extrêmement nombreux, mais vous y trouverez votre compte et pourrez en fonction des objets équipés définir votre stratégie d’attaque.

En résumé, la direction artistique est irréprochable, le contenu est bon et niveau gameplay c’est là aussi bien réalisé. Mais, quelques points négatifs et très répétitifs viennent gâcher l’expérience de jeu.

Le plus notable est sans doute les temps de chargement qui sont de 10 à 15 secondes et qui sont présents en début et en fin de combat et sur chaque changement de zone… Même en étant patient, on finit par s’énerver ou faire autre chose en parallèle. Surtout dans les donjons au cours desquels, les combats sont nombreux. Ces temps de chargement cassent vraiment tout le travail réalisé sur CrisTales et c’est vraiment dommage. Nous espérons qu’un futur patch viendra corriger ce problème.

Le début du jeu peut s’avérer dissuasif, car vous n’avez que 2 potions de soin et vous pouvez vite vous retrouver en difficulté selon le nombre de combats que vous devrez effectuer. En effet, les combats sont complètement aléatoires et ne peuvent pas être évités (vous pourrez seulement fuir vos ennemis … si vous avez de la chance). Durant notre test nous avons eu 2 game over au début du jeu par manque de moyen de soin. En revanche, dès le niveau 5, Crisbell apprend un sort de soin et Willhelm également quelques niveaux après. Dès lors, nous n’avons plus utilisé un seul objet de soin et les parcours de donjons sont devenus faciles, voire très faciles…

Autre point, la péremption des quêtes secondaires… Un concept propre au jeu et à son scénario qui est aussi bien un point positif que négatif, mais qui peut s’avérer frustrant si on ne fait pas attention. Dans chaque village que vous allez parcourir, vous aurez un nombre de quêtes secondaires disponibles. Comme dans tout RPG, libre à vous de les réalisés ou non. Cependant, ici les quêtes secondaires ont un impact direct sur les nombres de choix que vous pourrez faire à chaque « chapitre » de l’histoire principale : attention, si vous ne faites pas les quêtes annexes avant de valider la quête principale, vous ne pourrez plus revenir en arrière !