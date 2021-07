Baldo a enfin une date de sortie… et c’est pour bientôt !

Annoncé il y a près de deux ans, Baldo : The Guardians Owls, le Zelda-like avec une inspiration très Ghibli se voit enfin attribué une date de sortie !

Le jeu est annoncé pour le 27 Août sur Nintendo Switch, à cette occasion une nouvelle vidéo présente quelques zones de jeu, ainsi que des ennemis, elle est à découvrir juste là :

Parcourez un mode magique plein de mystères à résoudre. Baldo: the Guardian Owls regorge d’énigmes à résoudre et de donjons à explorer. Traversez ce monde ouvert captivant avec Baldo et rencontrez une foule de personnages fantasques et inoubliables en luttant pour déchiffrer la prophétie cryptique et déjouer le destin. De moments loufoques à une aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants, affrontez des ennemis féroces, trouvez des temples perdus et ramassez des objets magiques ou ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes et faire la lumière sur les nombreux secrets de ce monde étrange.