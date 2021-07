Gardevoir arrive sur Pokemon Unite !

Lancé la semaine dernière sur Nintendo Switch, Pokemon Unite s’apprête déjà à accueillir un nouveau Pokemon, en l’occurrence il s’agit de Gardevoir, un Pokémon de type Psy, capable de percevoir le futur, créer des trous noirs, distordre des dimensions et même de voler… !

Vous pouvez découvrir une première vidéo de gameplay sur le compte Twitter officiel de Pokemon Unite

