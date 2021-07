Hot Wheels Unleashed dévoile ses nouveaux modèles de légende dans un trailer inédit !

Des véhicules de légende tels que le Party Wagon, Snoopy, K.I.T.T. et la DeLorean rejoignent la course, aux côtés de voitures comme Audi, Honda, Koenigsegg, Ford et beaucoup d’autres encore !

Mattel et Milestone ont révélé aujourd’hui une immense collection de voitures qui seront disponibles à la sortie de Hot Wheels Unleashed™. Proposant 66 véhicules, y compris les modèles originaux les plus emblématiques que la marque a sorti au cours de ses 53 ans d’activité, le line up inclut également des voitures qui sont devenues des icones automobiles de la pop culture, telles que le Party Wagon des Tortues Ninja, Snoopy de Snoopy & les Peanuts, K.I.T.T. de K2000 de NBC et la DeLorean de Retour Vers Le Futur de Universal Pictures et Amblin Entertainment.

Les joueurs qui cherchent à se mettre au volant de leurs voitures favorites, celles qu’ils croisent en ville ou sur les circuits de course, dans la vrai vie, ne seront pas mis de côté non plus. En effet, des modèles réduits seront proposés par des marques incontournables représentant le passé, le présent et le futur de la culture automobile. On retrouvera notamment des grands classiques tels que la ‘32 Ford Deuce et la ’69 Dodge Charger, aux modèles plus modernes et très populaires comme l’Audi R8 Spyder ou encore la Honda S2000. Il y aura également des « hypercars » dotées de technologies futuristes, comme par exemple la Koenigsegg Jesko 2020. Il y en aura vraiment pour tous les goûts.

Des véhicules additionnels seront disponibles en jouant à Hot Wheels Unleashed™ dans tous les différents modes de jeu. Hot Wheels Unleashed™ sortira le 30 septembre 2021 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch et PC (sur Steam et sur l’Epic Games Store).

En plus des modèles originaux d’Hot Wheels® comme Boneshaker et Twin Mill, voici une partie de la liste des voitures que les fans pourront conduire à leur guise :

Véhicules provenant de la pop culture :

Le Party Wagon

Snoopy

K.I.T.T.

La DeLorean de Retour Vers le Futur

La Batmobile

Véhicules provenant d’OEM :

Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

’55 Chevy

Copo Camaro

’71 El Camino

’69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 Rebel

FIAT 500

’32 Ford

1956 Ford Truck

2018 Ford Mustang GT

Humvee®

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Mini Cooper S Challenge

Les joueurs d’Hot Wheels Unleashed™ pourront améliorer leurs véhicules en utilisant le Système de Rareté du jeu. Avec ce dernier, ils pourront collectionner et démonter les véhicules du jeu afin d’en améliorer les performances. Certaines améliorations ne pourront être découvertes que par des procédés secrets bien précis.

En tant que 1er vendeur de jouet au monde, Hot Wheels est le leader mondial dans la catégorie des jouets de voitures. Depuis plus de cinquante ans, la marque a prouvé son influence dans la culture automobile avec des modèles légendaires ainsi que des performances épiques. Aujourd’hui, Hot Wheels est devenu une franchise mondiale incontournable, avec des événements live et virtuels sur presque tous les continents, avec des produits de consommation très recherchés et des collaborations de qualité, mais aussi une chaîne YouTube classée #1 dans sa catégorie, et plus encore. Tandis que 16,5 Hot Wheels sont vendues chaque seconde et plus de 8 milliards de voitures ont été vendues à ce jour, la marque continue d’étendre sa présence dans les jeux dématérialisés sur mobile, consoles et PC.