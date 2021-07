13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (avec quelques retards)

On commence avec un jeu qui sort aujourd’hui:

Apple Slash arrive sur Nintendo Switch pour $4.99 / €4.99 !

Repoussez une invasion de créatures aussi adorables que mystérieuses dans un vaste et ténébreux marais. Frappez vos ennemis à la manière d’un dieu et faites des rencontres particulièrement marquantes. Dans Apple Slash, vous incarnez un puissant chevalier armé d’une redoutable épée qui se lance dans une quête où l’attendent de multiples combats au design créatif. Grâce à des mécanismes d’attaque innovants, combinez vos coups avec différentes compétences en utilisant votre lame rotative. Au fil de votre exploration, vous découvrirez les différentes compétences dispersées à travers le marais et pourrez les combiner pour lancer de puissantes attaques.

Dating Life: Miley x Emily sortira le 5 aout prochain.

Vous incarnez Miley alors qu’elle se rend à son premier rendez-vous depuis des années. Mais après avoir entré des informations erronées la concernant, la personne qu’elle rencontre n’est pas celle à laquelle elle s’attendait et c’est ainsi que deux femmes habituellement hétérosexuelles font connaissance. Malgré ce curieux coup du sort et leurs propres sentiments, les deux femmes décident de passer la nuit ensemble. Vous contrôlez Miley et pouvez prendre des décisions clés concernant le déroulement de la rencontre et son issue.

Le DLC Cross Code: A New Home arrivera le 5 aout aussi.

Street Outlaws 2: Winner Takes All sortira cette année sur Nintendo Switch via l’eShop comme en boutique.

Ankora: Lost Days est annoncé pour l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Explorez librement cette planète mystérieuse, pleine de ressources mais également de dangers. Fabriquez divers outils, construisez des structures et dévoilez tous les moindres recoins de cet astre sauvage en terraformant le paysage, au cours de ce jeu de survie, détendant et hyper mignon. Découvrez la planète d’Ankora au cours d’une aventure de survie, pour joueur unique, qui vous proposera des activités d’exploration et d’artisanat. Un conte sur le fait de grandir, de pouvoir compter sur les autres pour affronter les défis et de se reconnecter à la nature. Mûn est une Ranger junior de la Patrouille interstellaire, bloquée sur Ankora, une planète inconnue, après que son vaisseau spatial s’y soit écrasé. Mûn va devoir se fabriquer des outils pour récupérer les ressources nécessaires à son aventure et surmonter les obstacles : rivières, lacs et chutes d’eau, montagnes… Ainsi que de nombreux monstres. Elle apprendra vite à tracer ses propres chemins car Ankora est une planète unique, en constante évolution. Ankora est immense. Explorez librement cette planète mystérieuse, pleine de ressources, mais aussi de dangers. Créez différents outils, construisez des structures et dévoilez tous les moindres recoins de cet astre sauvage en terraformant le paysage dans ce jeu de survie, relaxant et hyper mignon.

Mary Skelter Finale sortira en Europe le 1er octobre.

Death end re;Quest 2 sortira lui en 2022.

Cupid Parasite sortira en fin d’année sur la boutique en ligne de la console hybride.

Eastward est lui aussi prévu pour la fin d’année.

Prochain arrêt : Eastward ! Dans un monde post-apocalyptique aussi beau que riche en détails, un mineur découvre une mystérieuse petite fille appelée Sam au plus profond d’un bâtiment secret. Durant votre aventure, vous traverserez des villes sur le déclin, croiserez des créatures étranges et ferez la connaissance de personnages plus étranges encore ! Dans un futur proche, la société est au bord de l’effondrement, la population ayant décliné à un niveau jamais vu. Alors que le monde qui l’entoure menace de tomber en ruine, un mineur zélé nommé John tombe sur Sam, une petite fille, au plus profond d’un bâtiment secret. Après avoir fui la ville, le duo improbable s’engage dans un voyage riche en péripéties pour découvrir la vérité sur les origines de la petite fille, mais aussi élucider le mystère qui entoure les sombres créatures assaillant les villes alentour et dévorant tout sur leur passage.

SkateBIRD devait sortir le 12 aout, il sortira le 16 septembre.

Ces pioupious sont les rois des tricks ! Des grinds sur paille aux kickflips sur agrafeuse, les skate-parks improvisés à grand renfort de ruban adhésif donnent lieu à toutes sortes d’acrobaties. Et les skatebirds sont déterminés à se donner à fond !

Dredge sortira début 2022 sur Nintendo Switch.

Le 28 septembre sortira ConnecTank sur l’eShop.

La vie des livreurs de Phinéas Chabonance XV en Nouvelle Pangée est loin d’être de tout repos ! Heureusement que tu peux compter sur un énorme tank pour faire tes livraisons. Connecte des courroies et détruis les tanks ennemis avec les projectiles que tu fabriques dans le feu de l’action !

Ce n’est jamais facile de faire des livraisons, mais si en plus de ça, il faut affronter des tanks pour y arriver… Eh bien, c’est le lot quotidien de la dernière recrue des livreurs de Phinéas Chabondance XV, un des magnats de la Nouvelle Pangée ! Heureusement que tu peux compter sur un énorme tank pour faire tes livraisons. Connecte des courroies et détruis les tanks ennemis avec les projectiles que tu fabriques dans le feu de l’action. Finance de nouveaux projectiles et gadgets pour terrasser même le plus redoutable des tanks ! Récupère différents éléments des tanks que tu affrontes pour pouvoir utiliser ces tanks aussi ! Seras-tu LA personne qui pourra résoudre tous les problèmes de Phinéas Chabondance XV et améliorer sa réputation et son compte en banque ? Phinéas compte sur toi, jeune acolyte ! “

Fallen Knight est finalement retardé pour la fin d’année 2021.

Incarnez un chevalier d’élite et combattez dans des niveaux bourrés d’action avec des combats intenses à l’épée, dans ce jeu de plates-formes néo-classique à défilement horizontal. Protégez la ville contre une organisation terroriste, déterminée à révéler la vérité que vous avez juré de protéger.

Un conte de chevalier futuriste

Dans Fallen Knight, vous incarnerez le descendant futuriste du légendaire Lancelot de l’histoire du Roi Arthur. En tant que Lancelot 49e du nom, vous avez pour mission de vous débarrasser de six héros ennemis uniques, chacun ayant un passé sombre qui lui est propre. Attendez-vous à des actions rapides et exigeantes à l’épée qui ne laisseront passer aucune erreur, mais qui vous récompenseront également généreusement à chaque victoire.

Un jeu de plates-formes plein de nostalgie

Profitez d’un gameplay familier, mais disposant d’un système de parade et de désarmement unique. En tant que chevalier de la Table ronde, vous ne devrez tuer que si vous n’avez pas d’autre choix. Désarmez vos ennemis et parez leurs attaques au fil des niveaux.

Des combats intenses contre les boss

Affrontez des boss immenses qui cherchent à voler les informations que vous avez juré de protéger. Chaque boss est un défi à part entière avec sa propre énigme à résoudre. Êtes-vous prêt à les affronter ? Serez-vous fidèle à votre réputation de chevalier de la Table ronde ?

Des fins multiples

Fallen Knight vous laisse choisir la façon dont va se dérouler la partie. Les différentes fins dépendent des choix que vous prendrez au fil de votre voyage. Vous pouvez tuer vos ennemis, ou faire preuve de clémence et d’honneur en tant que chevalier de la Table ronde, en parant leurs attaques et en les désarmant. La façon dont vous jouerez vous mènera à différentes conclusions possibles du jeu et de l’histoire.