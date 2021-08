La NVIDIA Shield et les jeux Wii se retirent du marché chinois

Pour la Shield de NVIDIA en Chine, plusieurs jeux Wii de Nintendo ont été portés. Ces jeux étaient assez remarquables car ils tournaient tous en HD, plus précisément en 1080p. La sélection était réduite mais comprenait des titres importants comme The Legend of Zelda : Twilight Princess, Super Mario Galaxy, Punch Out et Donkey Kong Country Returns. Trois ans et demi après le début des portages Wii, le projet est arrivé à son terme. Les jeux ne seront bientot plus disponibles sur la boutique en ligne de la machine. Bien que les jeux soient toujours accessibles s’ils sont achetés, on ne sait pas combien de temps l’authentification du serveur fonctionnera.

The Nvidia Shield failed in China because of its pricing, among other reasons.

These Nintendo Wii games were only purchased a few thousand times each.

On the other hand, the Switch has found success in China, as our latest report states. https://t.co/HFs8bOM6CB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 19, 2021