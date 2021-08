Doctor Who: The Lonely Assassins la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Découvrez les sombres secrets de Wester Drumlins et affrontez un nouveau mal dans un jeu passionnant et mystérieux de téléphone perdu, développé par les créateurs primés de Sara Is Missing et SIMULACRA. N’oubliez pas : NE CLIGNEZ PAS DES YEUX.

Doctor Who: The Lonely Assassins sortira le 12 aout pour $12.99.

Créé sur l’héritage terrifiant des Anges pleureurs, apparus pour la première fois dans l’histoire emblématique « Blink », Doctor Who : The Lonely Assassins est un jeu passionnant et mystérieux de téléphone perdu, développé par les créateurs primés de Sara Is Missing et SIMULACRA.

Lors d’une sinistre série d’événements dans une maison apparemment abandonnée à Londres, quelqu’un disparaît, et vous trouvez son téléphone. Quand il commence à s’autodétruire, l’ex-scientifique de UNIT, Petronella Osgood, fait appel à vous pour découvrir des indices cachés et résoudre des énigmes mystérieuses. Réussirez-vous à démêler la vérité derrière cette disparition effrayante avant qu’il ne soit trop tard ? Mais n’oubliez pas : ne tournez pas le dos, ne détournez pas le regard et NE CLIGNEZ PAS DES YEUX.

Principales caractéristiques :