Darksiders III annoncé sur Nintendo Switch

Ce n’est donc plus une rumeur.

Fury, le troisième et probablement le plus badass des cavaliers, fait à nouveau claquer son fouet ! Darksiders III sera lancé le 30 septembre 2021 sur Nintendo Switch, à la fois en version numérique et dans les magasins de détail. L’Apocalypse est entre vos mains ! La version Nintendo Switch est livrée avec les deux DLC, Keepers of the Void et The Crucible, et est disponible au prix SRP de 39,99 euros | 39,99 dollars | 34,99 livres sterling.

Retournez sur une Terre en proie à l’Apocalypse dans Darksiders III, un jeu d’aventure et d’action hack-n-slash où les joueurs se mettent dans la peau de FURY et doivent traquer et anéantir les Sept Péchés Capitaux. La plus imprévisible et énigmatique des Quatre Cavaliers, FURY, se doit de réussir là où d’aucuns ont échoué : apporter le juste équilibre entre les forces qui déciment la Terre. Darksiders III est le troisième opus tant attendu de Darksiders, série encensée par la critique.