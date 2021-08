Rumeur: Xenoblade 3 serait bien en développement et “premiers détails” du développement

La toile s’enflamme de plus en plus à propos du prochain projet de l’équipe principale du studio Monolith Software basé à Tokyo. Cette équipe notamment en charge des jeux de la série Xenoblade désormais bien connu dans le sillage des licences RPG de Nintendo. Depuis quelques jours, ce sont les propos d’une interview faite en Juin 2021 avec Jenna Coleman (voix anglaise de Melia, un des personnages principal de Xenoblade) qui semble pointer vers Xenoblade 3 et qui titille de plus en plus l’attention de la toile. Aujourd’hui, ce sont les sources et la rédaction du site Fanbyte qui soufflent sur les braises afin de faire démarrer les flammes de ces rumeurs en donnant de premier détails sur le jeu. Encore une fois, c’est à prendre avec de grosse pincettes puisque ces informations proviennent de “leur source”. Rien d’officiel donc et il faudra patienter tranquillement une annonce pour commenter tout ça en bonne et due forme. On vous laisse retrouver ces deux choses ci-dessous.

Interview de Jenna Coleman

Voici la réponse de la jeune femme à une question de fan:

“Mon dieu, quand est-ce qu’est sortie le premier jeu? Il y a dix ans non? C’était il y a si longtemps, j’ai eu ce rôle avant ma période d’enregistrement de Docteur Who puis lorsqu’ils développaient le second jeu ils m’ont demandé de revenir. Et je pense qu’ils vont en faire un autre. C’est un fait connu non? Je ne sais pas. Oui, je pense qu’ils vont en faire un autre. Je ne sais pas si j’ai le droit d’en parler.”

Quant à Fanbyte, voici ce qu’on peut tirer de leur information:

– Le titre sera une suite loin après Xenoblade 2. Quelques anciens personnages de Xenoblade et Xenoblade 2 ayant une longue espérance de vie feront une réapparition.

– Melia peut être un de ces personnages puisque appartenant à la race High Entia avec une espérance de vie plus longue que les humains, ce qui peut expliquer les propos de Jenna Coleman

– Xenoblade 3 devait être révélé plus tôt cette année. Peut être révélé en fin d’année.

– Le titre en serait à ses phases finales de développement. Un développement qui s’est confronté à quelques obstacles d’optimisation en lien avec la Pandémie mondiale.

– Un des objectifs semble être de proposé plus de personnage à l’écran en même temps que n’importe quel jeu de la licence sorti à ce jour, Allié ou Ennemis.

– Le lancement serait prévu quelque part avant la fin du premier semestre 2022. Reporté par rapport au plan de sortie initial prévu à hiver 2021.

On rappelle que sans annonce officielle ces données ne sont que “rumeur” à prendre avec du recul!