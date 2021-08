Sega lance les promotions de l’été sur l’eShop Nintendo Switch

Sega lance les promotions de l’été via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions sont valides jusqu’au 11 aout. Elles ne seront pour le moment pas identiques en Europe.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $29.99 (prix de base: $39.99)

Puyo Puyo Champions – $2.99 (prix de base: $9.99)

Puyo Puyo Tetris – $14.99 (prix de base: $19.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $4.49 (prix de base: $14.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $9.99 (prix de base: $29.99)

Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base: $29.99)