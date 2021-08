Famitsu: Quelques extraits de l’interview sur Project Zero

Il y a quelques jours, on vous parlait d’une entrevue entre Keisuke Kikuchi (Producer de Project Zero) et la rédaction du magazine japonais Famitsu à propos de la série Project Zero. On avait surtout retenu un commentaire de sa part concernant l’impact du remaster de Project Zero: La pretresse des eaux noires et le futur de la série. Vous pouvez retrouver cela sur cet article. On a pu lire l’interview global disponible sur le site de Famitsu et l’on vous a sélectionné et traduit d’autres passages intéressant. Vous pouvez retrouver cela ci-dessous. Rappelons au passage que le remaster Switch sera disponible chez nous le 28 Octobre 2021.

Famitsu: Cette fois-ci nous avons un remaster du 5ème jeu mais avez-vous déjà considéré un genre de compilation de jeu antérieur?

Kikuchi: Non, pour commencé nous souhaitions nous concentrer sur le fait de proposer le dernier opus en date, Project Zero: La prêtresse des eaux noires, au plus grand nombre de joueur. La raison étant que nous sommes fier d’avoir su proposé aux fans mais aussi aux nouveau joueurs un opus surprenant et frais.

Famitsu: En parlant de la Prêtresse des Eaux Noires, le jeu se caractérisait par une utilisation unique du Wii U Gamepad pour la visée et les photos. Parmi les plate-formes compatibles à ce genre d’expérience, il y a la Nintendo Switch. Proposez-vous cette compatibilité pour celle-ci par exemple en mode portable?

Kikuchi: Bien sur, avec la Nintendo Switch en mode portable, il est possible d’utiliser le gyroscope afin de viser et prendre des photos. Par ailleurs, le Gamepad Wii U a été conçu de sorte a avoir un poids similaire à un véritable appareil photo. La Nintendo Switch est plus légère mais nous sommes persuader que l’expérience sur ce jeu délivrera une sensation tout aussi bonne.

Famitsu: Dans la version originale, il y avait un scénario annexe en collaboration avec la série « Dead or Alive ». Comme nous le voyons à la fin du Trailer, le Remaster semble également l’inclure.

Kikuchi: Effectivement, comme dans le jeu original, il est possible de jouer les chapitres d’Ayane après avoir finit le jeu.

Famitsu: En ce qui concerne le fait de relancer la série « Project Zero », peut-on espérer une suite dépendamment de la réponse à ce Remaster?

Kikuchi: C’est ce que je souhaite. Cette fois-ci nous vous proposons de commémorer le 20ème anniversaire de la série, j’espère que de nombreux joueurs en profiteront pour y jouer et que cela puisse concrétiser un autre opus.

N’hésitez pas à retrouver l’interview intégrale sur le site de Famitsu, notamment si vous lisez le japonais pour d’autres petits détails supplémentaires sur le multi-plateforme ou le mode photo.