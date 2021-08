Guard Duty (Nintendo Switch) – Le test

À l’heure des jeux AAA de plus en plus réalistes et produits en exploitant le meilleur des technologies actuelles, la plupart des indépendants avec un budget infiniment plus limité produisent des titres souvent hommages à des titres passés. Pour Headware Games et Ratalaika Games, l’heure est au point and click. Nous avons ainsi pu tester l’aventure Guard Duty sur Nintendo Switch pour votre plus grand plaisir.

Un chevalier anglais drôle et trop bavard

Dans cette aventure point and click, vous incarnez le chevalier Tandbert, un membre très loyal de la garde du château de Wrinklewood. Nous retrouvons notre héros dans sa chambre totalement éclatée par une soirée très arrosée. Un quotidien du plus ordinaire pour notre héros qui semble employé habituellement à la garde de nuit. L’alcool est ainsi le seul refuge à sa misérable vie.

Un jour, l’alcool sera à l’origine d’une négligence qui changera totalement la face du monde. Il laissera ainsi entrer un mystérieux individu en noir qui s’infiltrera au château afin d’enlever la princesse de Wrinklewood. Nous n’irons pas plus loin afin d’éviter le spoil sur cette histoire au rebondissement assez surprenant, mais propose surtout un récit très court dont vous pouvez voir le bout en quelques heures. Une histoire plutôt drôle desservie par de nombreux PNJ qui finiront pour la plupart dans l’oubli le plus total. Puis surtout un récit traduit en français !

Quelques heures, qui peuvent s’avérer assez longues à vivre vu les longues répliques échangées entre les différents personnages du jeu. Des répliques qui nourrissent un lore inspiré de nos contes moyenâgeux et de bien d’autres genres d’histoire. Mais également des répliques trop souvent bien peu intéressantes et inutiles. Nous nous intéressons même bien plus au travail de doublage assez remarquable effectué sur les personnages que sur ce que ceux-ci peuvent bien raconter.

Un doublage anglais aux intonations british parfois exagérées pour bien renforcer le côté humoristique du récit. L’ambiance sonore du jeu est également convenable avec des bruitages familiers aux joueurs appréciant les jeux de type Point and click des années 90 et début 2000. Les musiques accompagnent juste comme il faut votre aventure sans jamais proposer de thèmes qui resteront durablement dans vos esprits.

Un point and click pas toujours évident à contrôler

Le gameplay de Guard Duty n’est pas compliqué à décrire pour tout joueur intéressé ou non par le titre. Ce genre de jeu était très présent à une certaine époque sur PC et existe toujours de nos jours. On joue une aventure à progression ultra linéaire où notre personnage suit simplement la direction que nous lui indiquons et interagit avec les PNJ ou objet que nous lui indiquons.

La difficulté de ce genre ultra linéaire n’est pas nécessairement dans la compréhension de ces énigmes ou mystères. Elle se limite surtout au fait de devoir exécuter une série d’interaction ultra scriptée. C’est-à-dire que vous pouvez avoir l’impression d’être bloqué et ne plus savoir comment avancer dans l’histoire. Alors que cela ne tient qu’au fait que vous n’ayez pas parlé à un certain personnage ou récupéré un certain objet requis pour que l’histoire se poursuive à un instant T du jeu.

L’autre difficulté vient des contrôles du jeu. Chose paradoxale, n’est-ce pas, puisque ce type de jeu ne demande que de diriger un curseur et d’appuyer sur un bouton sur le décor pour être joué. Ou alors d’interagir directement avec ce même décor grâce au tactile. Toutefois, nous disions que le jeu est très bavard et à vouloir passer les dialogues du jeu, on finit par valider un déplacement ou une interaction que nous ne souhaitions pas initialement. Cela nous amène à nous rendre à des endroits randoms ou à parler X fois au même PNJ.

Il nous reste à évoquer l’aspect technique du jeu. Les développeurs misent sur un style graphique très cartoon occidental et proche de nombreux jeux Point and click des années 90-2000. Rien d’impossible ou impressionnant pour la Nintendo Switch et tout tourne parfaitement bien. On reprochera juste l’animation très minimaliste des divers éléments de cet univers puis surtout du héros Tandbert assez rigide et aux déplacements assez lents. Globalement, le jeu reste le même en portable comme en TV avec l’apport du tactile en portable. On comprendra que ce style artistique vieillot puisse éventuellement ne pas plaire.