Fort Triumph, un Tactical RPG au tour par tour, est disponible sur Nintendo Switch

Ce jeu de stratégie fantastique est maintenant disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4

Cracovie, Pologne – 13 août 2021 – All in! Games est heureux de dévoiler que Fort Triumph, le Tactical RPG au tour par tour de CookieByte Entertainment, est maintenant disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4, et qu’il bénéficie de la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series S|X. La version console du jeu est proposée au prix de 19,99 $.

Que les joueurs PC se réjouissent ! Le prix de Fort Triumph passe de 24,99 $ à 19,99 $ sur Steam et GOG. Il sera également disponible sur l’Epic Games Store plus tard ce mois-ci pour le même prix.

« CookieByte Entertainment a créé un jeu de stratégie au tour par tour amusant qui s’inspire des classiques du genre tout en y ajoutant sa touche personnelle, a déclaré Piotr Żygadło, directeur général de All in! Games. En plus, l’esthétique et l’humour omniprésent du jeu s’adaptent parfaitement aux consoles et rendent le genre plus accessible aux joueurs, quel que soit leur niveau. »

« Nous aimons les jeux au tour par tour, et nous nous sommes dit que la meilleure façon de faire honneur au genre était de créer un jeu qui allie les éléments stratégiques de XCOM et les caractéristiques emblématiques de HOMM, a déclaré Adam Zeira, directeur général de CookieByte Entertainment. Bien que le cœur du jeu se fonde sur quelques concepts familiers, nous avons poussé l’aspect tactique plus loin en permettant aux joueurs d’interagir et de manipuler leurs environnements. »

À propos de Fort Triumph

Fort Triumph est un jeu de stratégie au tour par tour fantastique. On le décrit comme un mélange entre XCOM et Heroes of Might and Magic III, offrant des interactions environnementales uniques en leur genre. Décidez du niveau de défi auquel vous voulez faire face, explorez le monde, construisez des villes, recueillez des artefacts, améliorez vos héros et utilisez la physique pour influencer votre environnement, tout en profitant de la musique originale conçue par le célèbre compositeur, Marco Valerio Antonini.