Le Demogorgon va bientôt quitter Dead by Daylight, mais Pinhead prendra sa suite

C’est via un un post sur Twitter et un message sur le site officiel, qu’il a été annoncé que les personnages issus de l’univers Stranger Things ne seraient bientôt plus disponibles via les DLC’s… Si vous ne les possédez pas encore, vous avez encore jusqu’au 17 Novembre 2021 pour télécharger les personnages de Hawkins, après il sera trop tard (les joueurs ayant déjà les personnages pourront bien entendu les conserver !)

A cette occasion, le chapitre en question bénéficie d’une jolie promo (-60% jusqu’au 01/09/2021) pour ceux qui hésiteraient encore, faisant passer le prix de ce DLC de 11,99 euros à 4.79 euros !

Mais ils ont aussi annoncé via Twitter et une courte vidéo que Pinhead (la saga Hellraiser) allait rejoindre les rangs des tueurs… !

We have such sights to show you! #Hellraiser… coming soon.

We have such sights to show you! #Hellraiser… coming soon.

