RiMS Racing sortira sur Nintendo Switch le 16 septembre

Lesquin, le 19 août 2021 – NACON et RaceWard Studio célèbrent aujourd’hui la sortie de RiMS Racing, un tout nouveau concept de jeu de moto, disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Par le biais d’une expérience de jeu inédite mêlant pilotage et mécanique, les experts du studio italien RaceWard repoussent les limites du réalisme et de la personnalisation.

Avec un niveau de détail et de réalisme encore jamais égalé, RaceWard a ainsi reproduit 8 des motos les plus rapides du monde qu’il vous faudra entretenir et faire évoluer à travers un gameplay innovant, mêlant précision de la mécanique et plaisir de pilotage : Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 et Yamaha YZF R1.

Conditions de course, style de conduite et état mécanique des pièces ont un impact direct sur le comportement de la moto. En poussant la personnalisation à l’extrême et grâce à une physique d’une précision inédite, RiMS Racing met en évidence les connexions entre les différentes pièces et place la mécanique au cœur du gameplay.

Pour s’assurer la victoire, les joueurs peuvent démonter complètement leur moto et remplacer chaque élément afin d’obtenir la meilleure configuration possible grâce à un choix de plus de 500 pièces détachées officielles : pneus, disques de frein, étriers, suspension, ressorts, filtres à air, échappement, maître-cylindre d’embrayage et de frein, liquide de frein, huile moteur, électronique, carénage… et bien d’autres.