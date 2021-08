Un gros plein d’images pour Pokémon Diamant Étincelant, Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus

Hier, on a eu de nouveaux détails concernant Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus, les futurs jeux prévus exclusivement pour Nintendo Switch, ont été révélés lors d’une présentation vidéo Pokémon Presents. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022.

Légendes Pokémon : Arceus

Légendes Pokémon : Arceus emmène les Dresseurs et Dresseuses à l’aventure dans la région de Sinnoh d’antan, à une époque où cette contrée portait un tout autre nom. Jadis, quand humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie, ce territoire s’appelait Hisui.

De nombreux détails sur le gameplay et les nouveaux Pokémon ont été révélés.

En tant que membre du Groupe Galaxie, le joueur ou la joueuse se rend à Rusti-Cité, une colonie dynamique qui lui servira de quartier général. Après avoir reçu une mission ou une requête, il quitte le village pour aller étudier l’une des nombreuses zones de la région de Hisui. Une fois son exploration terminée, il rentre à Rusti-Cité pour préparer sa prochaine mission. Chaque fois que le Dresseur quitte Rusti-Cité pour partir en excursion, il marque un premier arrêt dans l’un des bivouacs servant d’avant-poste pour ses recherches. Ces bivouacs sont plus que de simples points de départ : on peut s’y reposer, restaurer la santé de ses Pokémon ou utiliser l’établi pour confectionner des objets. Si le joueur subit trop de dégâts, qu’ils soient dus à des Pokémon sauvages ou à des chutes depuis un lieu élevé, il ne peut pas poursuivre son exploration. En cas de danger, il doit tirer profit des bivouacs et tenter de mener à bien ses recherches.

Au fur et à mesure qu’il complète son Pokédex et s’élève dans les rangs du Groupe Galaxie, le ou la protagoniste rencontre des personnages intéressants et des Pokémon uniques originaires de la région de Hisui.

Légendes Pokémon : Arceus est disponible en précommande sur le Nintendo eShop depuis le mercredi 18 août 2021. Pour tout achat du jeu en précommande, obtenez une tenue en jeu inspirée de Caninos de Hisui.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les fans pourront apprécier l’intrigue et les mécaniques de jeu originales de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sous un nouveau jour. Initialement sortis en 2006, les jeux originaux ont été fidèlement restitués et brillamment optimisés pour la console Nintendo Switch.

Voici les nouveaux détails qui viennent d’être divulgués :

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante invitent les Dresseurs et Dresseuses à redécouvrir la région de Sinnoh, où ils rencontreront le Professeur Sorbier, affronteront la Team Galaxie et exploreront les Grands Souterrains. Le Super Concours Pokémon, très populaire dans la région de Sinnoh, a été rebaptisé Super Show Concours et donne aux joueurs l’occasion d’interagir avec des Dresseurs du monde entier dans la Salle Union. La fonctionnalité « Déco Capsule » permettra aussi de personnaliser l’expérience de jeu. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront synchronisés avec Pokémon HOME en 2022.

Par ailleurs, une Nintendo Switch Lite Édition Dialga & Palkia sortira le 5 novembre 2021 pour fêter le lancement de ces jeux. Le dos de cette console sera orné d’une illustration représentant un Dialga argenté et un Palkia doré.