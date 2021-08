L.O.L. Surprise! Movie Night : clap de départ en octobre exclusivement sur Nintendo Switch

Edison, New-Jersey, Saint-Ouen, France – 20 août 2021 – Nighthawk Interactive, MGA Entertainment, Inc. et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que L.O.L. Surprise! ™ Movie Night, le dernier volet du jeu vidéo basé sur la franchise de jouets primée L.O.L. Surprise!™, sera lancé en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 octobre 2021.

Les éditions physiques du jeu, distribuées en France par Just For Games seront accompagnées d’un des six charmes exclusifs L.O.L. Surprise ! ™ Movie Night.

Issu de l’éditeur Nighthawk Interactive et MGA Entertainment, Inc. (MGAE), la société privée de jouets la plus importante et à la croissance la plus rapide au monde, L.O.L. Surprise ! ™ Movie Night permettra aux joueurs de créer leur propre « Étoile Montante », de se produire sur les plateaux des studios et de tenter de devenir la prochaine grande vedette de L.O.L. Ville. Apprenez des répliques, prenez la pose, rencontrez d’autres « Stars » et jouez à travers une variété de productions de films sous forme de jeux et de missions. Le voyage vers la célébrité commence maintenant dans cette aventure 3D amusante se déroulant dans l’univers de L.O.L. Surprise!™.

« Nous ne pourrions pas être plus ravis de nous associer à Nighthawk pour créer un jeu vidéo exaltant pour notre communauté L.O.L.. Nous pensons que nos fans sont déjà des stars mais qu’ils peuvent maintenant faire l’expérience de la vie hollywoodienne d’une manière nouvelle et amusante« , a déclaré Isaac Larian, PDG & Fondateur de MGA.

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre partenariat avec MGA pour lancer une toute nouvelle expérience amusante et attrayante basée sur la gamme de jouets Movie Magic. Nous pensons que les fans de L.O.L. Surprise! seront ravis du résultat, et nous avons hâte qu’ils mettent la main sur le jeu« , a déclaré Joseph Sutton, président de Nighthawk Interactive.

À propos de L.O.L. Surprise ! ™ Movie Night :

L.O.L. Surprise ! ™ Movie Night permet aux joueurs de découvrir le style de vie hollywoodien du jeu à travers :