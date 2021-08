Top des ventes de la semaine au Japon: Yu-Gi-Oh! toujours en forme

Voici le top des ventes de la semaine (du 09 août – 15 août 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

En raison d’Obon, la semaine 33 a été plutôt active pour le marché des jeux vidéo au Japon, malgré l’absence de nouvelles sorties. Point culture:

Le festival Obon (également appelé festival Bon) est une fête japonaise annuelle qui commémore et rappelle les ancêtres décédés. On croit que leur esprit revient à ce moment-là pour rendre visite à leurs proches. Des lanternes Chochin (papier) sont suspendues pour guider les esprits et des danses Obon (bon odori) sont exécutées. Les familles se réunissent, visitent les tombes de leurs proches et font des offrandes de nourriture sur des autels et des temples. Cela a lieu du 13ème au 15ème jour du 7ème mois. Cependant, selon le calendrier solaire, le 7ème mois est juillet, mais selon le calendrier lunaire, le 7ème mois est le mois d’août. Obon est donc célébré à différents moments dans différentes régions en fonction du calendrier observé. Les dates officielles pour 2021 sont les 13 et 15 août, mais il sera célébré entre le 13 et le 15 juillet à certains endroits. La semaine d’Obon, à la mi-août, est l’une des trois grandes périodes de vacances du Japon.

Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale !! est premier cette semaine avec presque 100 000 jeux vendus (96 297 unités vendues). Il s’agit de loin du meilleur démarrage de la série Yu-Gi-Oh ! depuis longtemps : il faut remonter à 2002 pour trouver un jeu Yu-Gi-Oh ! qui se soit mieux vendu au lancement (Yu-Gi-Oh ! Duel Monsters 7 : The Sacred Cards sur GameBoy Advance avec 128 343 au lancement). Il s’agit de la première sortie physique de la série Yu-Gi-Oh ! depuis Yu-Gi-Oh ! Zexal World Duel Carnival, il y a près de 8 ans. Il a bénéficié de fortes précommandes grâce au bonus de précommande (un jeu de cartes exclusives du TCG).

01./00. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! <TBL> (Konami) {2021.08.12} (¥6.000) – 96.297 / NEW <40-60%>

02./06. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 21.974 / 2.322.950 <80-100%> (+101%)

03./01. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 21.395 / 2.123.808 <80-100%> (+43%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 21.263 / 3.979.328 <80-100%> (+56%)

05./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 21.063 / 2.755.294 <80-100%> (+71%)

06./02. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD <ADV> (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 13.472 / 247.696 <80-100%> (-3%)

07./03. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi # <ADV> (Neos) {2021.07.15} (¥5.982) – 13.434 / 169.708 <80-100%> (-3%)

08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.956 / 4.380.529 <80-100%> (+44%)

09./10. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 12.857 / 212.957 <80-100%> (+44%)

10./11. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 12.715 / 849.280 <80-100%> (+54%)

11./12. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 11.881 / 1.964.013 <80-100%> (+75%)

12./09. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam <SPT> (Konami) {2021.07.08} (¥6.980) – 11.506 / 170.998 <60-80%> (+29%)

13./07. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin <RPG> (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 10.194 / 215.657 <80-100%> (+1%)

14./14. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 9.598 / 6.854.143 <80-100%> (+47%)

15./15. [NSW] Mario Golf: Super Rush <SPT> (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 9.565 / 171.350 <80-100%> (+58%)

16./13. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 8.812 / 226.769 <80-100%> (+35%)

17./16. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 8.492 / 771.488 <80-100%> (+67%)

18./17. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.150 / 4.106.475 <80-100%> (+44%)

19./20. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.357 / 3.922.258 <80-100%> (+43%)

20./19. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 6.073 / 403.227 <80-100%> (+31%)

21./18. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 5.410 / 2.308.602 <80-100%> (+14%)

22./21. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.148 / 1.857.160 <80-100%> (+22%)

23./27. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # <SPT> (Bandai Namco Entertainment) {2019.07.25} (¥5.700) – 4.890 / 609.717 <80-100%> (+90%)

24./26. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2018.07.19} (¥6.100) – 4.476 / 618.201 <80-100%> (+71%)

25./00. [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition <ADV> (Microsoft Game Studios) {2020.09.08} (¥3.600) – 4.395 / 133.447 <80-100%>

26./28. [NSW] Human: Fall Flat <PZL> (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 3.853 / 172.750 <80-100%> (+57%)

27./25. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 3.723 / 269.703 <60-80%> (+35%)

28./00. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 3.616 / 1.084.475 <80-100%>

29./00. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise <HOB> (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) – 3.596 / 131.790 <80-100%>

30./30. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 3.580 / 1.119.626 <80-100%> (+59%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont connu une augmentation avec 89 732 consoles vendues. L’annonce de la Nintendo Switch OLED ne semble toujours pas freiner les ventes pour le moment. Cette semaine, la Nintendo Switch a franchi une nouvelle étape : le modèle Lite s’est vendu à plus de 4 millions.