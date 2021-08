Steam Tactics (Nintendo Switch) – Le test

Les productions indépendantes sont nombreuses sur Nintendo Switch et chaque jour le eShop est inondé de nouvelles productions : des titres de tout genre, de la plate-forme hardcore à la simple aventure textuelle. Cette fois-ci, le titre dont nous parlerons nous vient de Russie et est un genre de Tactical-RPG avec des vaisseaux et des animaux. Faisons place à Steam Tactics.

Un genre de Starfox tactique ?

C’est ce nous aurions aimé vous dire. En vérité, les seuls éléments qui nous font penser à cela sont le fait que nous incarnons un groupe de mercenaires de l’air (à défaut d’être dans l’espace), le fait que ces membres soient des animaux humanoïdes et le fait que le système de combat se présente au tour par tour sur un quadrillage. Nous incarnons un genre de chien, presque à l’allure de renard quelque part, du nom de Benedictus Maximus.

Apparemment, le Roi de leur royaume est malade et la Reine confie la protection de leur fille à ce groupe de mercenaires, notamment à cause de quelques troubles politiques qui pourraient porter atteinte à sa vie, et cela malgré les réticences de la jeune princesse. Notre jeune Benedictus semble d’ailleurs avoir un passé complexe, lié notamment à un père disparu (tiens tiens…)

Nous enchaînons ainsi les missions avec de courtes phases de dialogue entre les personnages servant de prétexte à une histoire transparente. Un récit aux drames sans intérêt et des personnages que nous finissons par oublier. Il ne reste à cette présentation que les quelques illustrations de personnages jolies à voir mais sans grande variation, ce qui donne encore plus de monotonie à ce petit monde et aux propos du jeu.

Difficile de s’intéresser aux conflits de ce petit monde quand nous voyons toujours les mêmes images pour exprimer toutes les situations. Une aventure courte de quelques heures si votre but est uniquement de faire les missions principales sans chercher à relever les challenges annexes offerts par le jeu. Par ailleurs, soulignons la traduction uniquement anglaise du jeu, ce qui ne motivera que difficilement le passage en caisse des amateurs du genre.

Un aspect tactique partie à la vapeur

Attardons-nous sur les missions. Nous sommes sur un champ de bataille quadrillé avec des vaisseaux alliés et ennemis. Le but est de se débarrasser de tous les ennemis en évitant que les nôtres finissent tous en fumée. Les combats sont rythmés entre les classiques tours alliés et ennemis. Nous déplaçons nos vaisseaux sur ce champ de bataille et nous bombardons les ennemis selon la portée des attaques de nos vaisseaux, qui dépend de leur arsenal.

Cet arsenal peut être modifié et upgradé. Chaque arme possède un angle de tir, une portée, un type d’attaque et un poids différent. Vous pouvez équiper jusqu’à 3 armes sur vos vaisseaux mais le poids de votre arsenal peut avoir une incidence sur leur déplacement. Un vaisseau lourd ne se déplacera pas du même nombre de cases qu’un autre plus léger. Cela peut faire la différence sur un champ de bataille.

Comme l’arsenal, les vaisseaux peuvent être upgradés avec des matériaux. Ils sont également plus résistants et plus sensibles à certains types d’armes. Chaque pilote monte en expérience et nous montons également nous-même ses stats en lien avec la maîtrise d’un type d’arme. Sur le papier, Steam Tactics se présente comme un Tactical indépendant plutôt efficace, intéressant et sympathique.

Sur le papier uniquement, puisque les champs de bataille sont en fait minuscules, vides d’interactions et les missions n’ont qu’un seul et même objectif. Passé l’introduction de ces mécanismes et des possibilités d’upgrade de l’arsenal et des personnages, l’expérience tourne juste en rond et manque de variété, même pas de mission d’escorte ou de défense d’un objectif parmi bien d’autres possibilités d’un Tactical. La seule variante est de refaire les mêmes missions à un autre niveau de difficulté.

Peu importe la difficulté, nous devons juste détruire le camp ennemi avec nos vaisseaux. La stratégie se limite simplement à tenir compte de notre capacité de mouvement et des faiblesses des vaisseaux ennemis. Une expérience aussi limitée que sa réalisation 3D minimaliste et vide, sans oublier sa bande sonore composée de 5 musiques tout au plus, et qui sont très vite oubliables. Il est probable que nous exagérons mais il est certain que l’OST n’est ni très fourni, ni marquant. Ajoutons à ce bémol, les quelques bugs du jeu où notre sauvegarde était zappée et où nous avions accès à des éléments étranges. Heureusement, il s’agit juste de redémarrer le jeu pour que notre sauvegarde puisse être identifiée.