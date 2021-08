7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Focus Home Interactive a annoncé que son prochain jeu pour la Nintendo Switch, Aeon Must Die ! (un brawler de science-fiction avec un style artistique inspiré des anime développé par Limestone Games) sortira plus tard cette année en Europe et en Amérique du Nord.

Mettez la galaxie à feu et à sang. Aeon doit mourir ! Découvrez un beat’em-up spectaculaire mêlant profondeur d’un jeu de combat, gameplay tactique et punchy, et IA innovante, le tout sublimé par une direction artistique de haute volée. Aeon, l’Empereur immortel de la redoutable Void Armada, a été trahi par ses généraux et laissé pour mort. Son corps détruit, son essence affaiblie, il fusionne avec vous dans un acte de rage désespéré pour pouvoir assouvir sa vengeance. Dans la cité futuriste de Pantheon, détruisez ou soumettez ceux qui ont trahi Aeon, tout en luttant pour préserver votre esprit, votre libre-arbitre et le contrôle de votre corps. Découvrez un beat’em-up spectaculaire mêlant profondeur d’un jeu de combat, gameplay tactique et punchy, et IA innovante, le tout sublimé par une direction artistique de haute volée. Succomberez-vous à Aeon et sa promesse de pouvoir illimité, ou résisterez-vous à sa volonté pour conserver votre libre-arbitre et votre identité ?

Catlateral Damage: Remeowstered sortira le 15 septembre sur Nintendo Switch pour 12,99 €.

Catlateral Damage : Remeowstered est l’édition définitive de votre simulateur de chat destructeur préféré, dans lequel vous incarnez un chat domestique déchaîné qui fait tout ce que son maître déteste ! Découvrez le monde à travez les yeux d’un chat ! Courez partout dans la maison, renversez des livres bien organisés, brisez des vases, miaulez sans raison, déchirez des rideaux, faites la sieste dans des recoins obscurs, et plus encore ! Accomplissez des objectifs, explorez des niveaux générés de manière procédurale, ou détendez-vous en mode bac à sable pour déverrouiller tout un groupe d’amis chats et d’aptitudes spéciales ! Cette version remasterisée a été intégralement restaurée pour donner un nouveau pelage bien brillant au gameplay félin destructif de l’original !

Une reconception totale de la progression

Plus d’objets à renverser et avec lesquels interagir

Plus de 20 nouvelles photos d’animaux domestiques, pour un total de près de 300

De toutes nouvelles tâches à accomplir

Des boosts de stats et aptitudes persistantes

Des modèles et animations de chat améliorés

Des améliorations générales de l’IU, des animations et des effets

Secret Neighbor sortira la semaine prochaine, le 26 aout, sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 19,99 €.

Secret Neighbor est un jeu multijoueur d’horreur sociale en développement continuel dans l’univers de Hello Neighbor. Votre groupe n’a qu’un seul objectif : se faufiler à l’intérieur de la maison, récupérer des clés et ouvrir la porte du sous-sol. Le problème, c’est que l’un de vous vous trahit et n’est autre que le Voisin !

INCARNEZ LES INTRUS :

Coopérez avec vos coéquipiers, restez groupés ou optez pour des tactiques séparées, utilisez vos talents et compétences, et ouvrez une à une les serrures de la porte du sous-sol.

INCARNEZ LE VOISIN :

Arrêtez les intrus ! Utilisez votre déguisement pour gagner leur confiance, poser des pièges et vous débarrasser de ces gamins les uns après les autres. Persuadez vos amis que le Voisin est quelqu’un d’autre, et que la poursuite commence. Protégez votre secret !

The Magnificent Trufflepigs arrivera le même jour, le 26 aout, sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo pour $11.99.

The Magnificient Trufflepigs (FR : Les Magnifiques Porcitruffes) est un jeu romantique de détection de métaux à la première personne. Vous incarnez d’Adam, un homme empathique à l’esprit vif de retour dans son village d’enfance, Stanning. Il y aidera Beth, une femme à la recherche d’un trésor local. Alors que des complications commencent à mettre en péril le conte de fées de Beth, vous vous plongerez dans son histoire et découvrirez que les apparences sont peut-être trompeuses. Et vous devrez choisir les réponses d’Adam à Beth alors qu’elle fait face à ses démons. Le jeu combine la détection de métaux et l’exploration décontractées avec une narration interpersonnelle forte, le tout dans une charmante campagne anglaise. The Magnificent Trufflepigs est un jeu à propos de la recherche de quelque chose, et son ton est celui d’un été anglais typique : la plupart du temps agréable, mais avec des moments orageux qui menacent de tout gâcher. Par le concepteur principal de Everybody’s Gone To The Rapture, AMC Games, et de SundanceTV : The Magnificent Trufflepigs.

Synopsis : C’est l’été à Stanning, un village idyllique du nord de l’Angleterre. Beth est une jeune femme accomplie aspirant à devenir la PDG de la plus grande entreprise de la vallée. Elle est sur le point de se ranger et peut-être même fonder une famille. La vie semble si tranquille, mais il lui manque quelque chose… Il y a bien longtemps, Beth a trouvé une boucle d’oreille en cherchant des métaux dans une ferme locale. L’événement lui a apporté une brève célébrité (et une modique somme d’argent pour une préadolescente), mais surtout, le sentiment d’être spéciale. Mais elle n’a jamais retrouvé la deuxième boucle d’oreille. Alors que la vieille ferme est à une semaine d’être démolie pour qu’une société énergétique la transforme en centrale solaire, Beth décide que c’est sa dernière chance de ressusciter son côté aventureux d’enfant. Il y a trop de terrain à couvrir seule, alors, malgré les avertissements de ses amis, elle a élaboré un plan pour réinviter Adam dans sa vie. La quête de Beth pour retrouver la boucle d’oreille perdue va l’amener à découvrir bien plus que ce qu’elle croyait.

Avec une démo déjà disponible, on sait désormais qu’Ultra Age sortira sur Nintendo Switch chez nous le 9 septembre prochain pour 23,99 € (-20%; Offre jusqu’au : 08/09/2021). Notez que Ultra Age aura une sortie physique au Japon (et en Asie). Les précommandes sont ouvertes sur Play-Asia ici.

Ultra Age est un jeu d’action et d’épée ultra-rapide qui se déroule dans un avenir lointain où vous suivez les péripéties d’un jeune guerrier. Prénommé Age, celui-ci se lance dans une mission pour sauver l’humanité dont l’extinction semble inéluctable. Brandissez vos lames acérées et frayez-vous un chemin à travers des mutants et des robots, explorez des lieux futuristes et mettez au jour un vaste complot qui pourrait altérer le destin de la planète. Dans un siècle, les ressources du monde se sont taries ; l’écosystème de la Terre, irrémédiablement modifié par un météorite qui l’a frôlée. L’humanité a été scindée en deux groupes : ceux qui sont partis pour élire domicile dans une colonie spatiale baptisée « Arche orbitale ». Et les autres, qui sont restés sur Terre, dans une installation appelée « le Refuge ». Ultime espoir de l’humanité, une expérience menée par des civils du Refuge s’est toutefois soldée par un échec cuisant, entraînant la disparition de toute vie ici-bas. Pendant ce temps, l’Arche orbitale a déployé des expéditions sur Terre dans l’espoir vain d’y dénicher des ressources. En orbite autour de la Terre, Age, un jeune guerrier armé d’épées, ne trouve aussi signe de vie à la surface et décide alors de se rendre sur place. Accompagné d’Helvis (son androïde en lévitation), il doit trouver un artefact : la clé, indispensable à la survie de l’être humain.

-Enchaînez des combos en changeant d’épée-

Pourfendez vos ennemis à l’aide d’une grande variété d’épées lors de phases d’action où vélocité et élégance sont les maîtres mots ! Changez de lames à la volée grâce à des techniques surpuissantes qui vous permettront de créer des enchaînements d’attaques dévastatrices. Différents attributs et diverses stratégies uniques seront nécessaires pour faire face à tous les types d’ennemis.

-Franchissez des gouffres à l’aide du câble-

Faites appel à votre maîtrise du câble pour attirer vers vous les ennemis de petite taille, ou exécutez une distorsion quantique afin de vous rapprocher instantanément des adversaires plus volumineux ! Utilisez le câble de manière stratégique pour éliminer des ennemis en supériorité numérique, traverser des fossés sur terre et saisir rapidement des objets.

-Prenez une longueur d’avance grâce à vos compétences-

Réunissez des éléments pour booster vos épées, étoffer vos compétences et apprendre de nouveaux combos. Installez des modules et des mécanismes d’alimentation pour faire évoluer Age et améliorer votre arsenal d’épées ! Vous pourrez ainsi faire mordre la poussière aux ennemis les plus résistants. Utilisez Helvis pour semer le chaos à l’aide de Rage critique, régénérer de la santé grâce à Poche de soin ou piller un maximum d’objets avec Distorsion temporelle.

-Partez à la découverte d’une terre post-apocalyptique-

Suivez Age lors de son périple en l’an 3174. Laissez-vous captiver par des scènes cinématiques qui vous dévoilent l’histoire de ce jeune guerrier et l’évolution de sa mission au cœur de déserts, de forêts et de mécas futuristes, développés avec brio grâce au moteur graphique Unreal Engine. Croisez des personnages mystérieux et terrassez des boss redoutables pour découvrir ce qu’il est advenu de l’humanité.

Intragames a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Galaxy Tales : Story of Rapunzel, un jeu de plateforme et d’action en 2D développé par Ikinagames et NANALI Studio. Il sortira dans le courant de l’année 2022 dans le monde entier.

Et on terminera aujourd’hui avec Pippu – Bauble Quest qui sortria sur Nintendo Switch le 3 septembre pour 3,49 €.

Pippu est une petite créature héroïque du monde des Beandrops. Un jour, sa planète est visitée par des extraterrestres hostiles appelés les Obkins, qui voyagent d’un endroit à l’autre en volant de précieux trésors pour alimenter leurs machines dangereuses et farfelues. Courez, grimpez et nagez à travers 14 mondes pour vaincre les méchants et sauver votre planète.