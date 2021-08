Murder Mystery Machine est désormais disponible sur Nintendo Switch

Détectives, rejoignez la District Crime Agency dès aujourd’hui !

Commencez votre enquête en regardant le trailer de lancement du jeu !

Paris, le 25 août 2021 – Microids Indie est heureux de dévoiler le trailer de lancement de Murder Mystery Machine et d’annoncer que le jeu d’enquête développé par le studio Blazing Griffin est désormais disponible sur PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Dans Murder Mystery Machine, les joueurs rejoignent l’univers de la D.C.A., la District Crime Agency. Leur mission : aider les détectives Cassandra Clarke, jeune recrue de la brigade, et Nate Houston, un inspecteur expérimenté, à résoudre des affaires plus mystérieuses les unes que les autres. Tout commence avec l’assassinat de l’homme politique Frank Daniels, qui semble maquillé en cambriolage. Nos deux héros vont rapidement se retrouver au cœur d’une série de crimes complexes et interconnectés. Parviendrez-vous à découvrir le fin mot de l’histoire ?

Les joueurs sont ainsi amenés à enquêter sur de multiples scènes de crimes qui nécessitent de faire appel à toutes leurs capacités de réflexion et de déduction pour collecter des indices, connecter les preuves entre elles, interroger les suspects et mettre enfin la main sur les coupables.

Caractéristiques du jeu :

Un scénario écrit par des professionnels – L’histoire de Murder Mystery Machine a été élaborée en intégralité par des vétérans de l’industrie du cinéma et de la télévision pour proposer une expérience convaincante et passionnante du début à la fin.

– L’histoire de Murder Mystery Machine a été élaborée en intégralité par des vétérans de l’industrie du cinéma et de la télévision pour proposer une expérience convaincante et passionnante du début à la fin. Des mécaniques de déduction captivantes – Déduire, résoudre, accuser : chaque élément de preuve découvert sera ajouté à votre espace de travail de détective. C’est là que vous pourrez utiliser vos compétences de déduction pour recréer votre version des événements en connectant une toile complexe de suspects, de mobiles et d’indices pour parvenir à la vérité.

– Déduire, résoudre, accuser : chaque élément de preuve découvert sera ajouté à votre espace de travail de détective. C’est là que vous pourrez utiliser vos compétences de déduction pour recréer votre version des événements en connectant une toile complexe de suspects, de mobiles et d’indices pour parvenir à la vérité. Des environnements détaillés et variés à explorer – Plongez au cœur de l’enquête avec des scènes de crime qu’il est possible d’explorer, de faire pivoter et zoomer, chacune étant représentée dans un magnifique style de diorama.

– Plongez au cœur de l’enquête avec des scènes de crime qu’il est possible d’explorer, de faire pivoter et zoomer, chacune étant représentée dans un magnifique style de diorama. Une direction artistique inspirée du film noir – Pénétrez dans un univers de film noir moderne, aux scènes sombres éclairées de néons. Explorez des tableaux teintés d’une ambiance unique et stylisée qui renforcent la dimension mystérieuse du jeu.

***

Découvrez le jeu via l’Indie Arena Booth Online!

Pendant la gamescom, l’Indie Arena Booth Online sera de retour et permettra aux participants de vivre l’événement de manière à la fois virtuelle et immersive : en effet, les visiteurs pourront se promener à travers des halls et environnements virtuels pour découvrir une grande variété de jeux indépendants originaux ! Murder Mystery Machine disposera de son propre stand, décoré de posters et proposant une borne d’arcade, qui permettra aux visiteurs de s’essayer à la démo du jeu, ou encore d’un écran pour visionner des vidéos du titre.

***

Murder Mystery Machine est le troisième titre à rejoindre le label Microids Indie, après Fallback et la compilation Kingdom Majestic. Microids Indie est un label d’édition destiné à accompagner les studios et développeurs indépendants dans le lancement de leurs jeux.

***