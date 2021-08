Islanders – Console Édition (Nintendo Switch) – Le test

Islanders – Console Édition est l’un des jeux indépendants annoncés lors du dernier Indie Word et qui était disponible dès la fin de celui-ci. Développé par le studio allemand, Grizzly Games, le jeu est sorti en 2019 sur PC avant d’arriver sur Nintendo Switch ce mois-ci. C’est un jeu de stratégie qui demande au joueur d’aménager au mieux des îles à l’aide de divers bâtiments aux caractéristiques bien précises.

De l’aménagement de cailloux à celui d’îles

Islanders propose un gameplay simple, mais addictif et relaxant à la fois. Le joueur se voit attribuer une île vierge de toute construction. Elle peut aussi bien être minuscule que grande, verdoyante que désertique, constituée de plaines ou de falaises escarpées… Le jeu propose une grande diversité d’îles à aménager et l’une d’entre elles vous sera attribuée au hasard. Ainsi chaque partie sera différente.

Avant de placer vos bâtiments, et même en cours de partie, vous pourrez faire pivoter où zoomer/dézoomer sur votre île afin de bien visualiser l’espace qui vous est offert avec les gâchettes ZR et ZL et les zooms avec la croix directionnelle.

Une fois votre île bien en tête, le jeu vous proposera de placer vos premiers bâtiments. Vous pourrez bien sûr les orienter grâce aux gâchettes L et R. Les bâtiments vous seront distribués par lots sous le couvert d’une thématique : village, bûcheron, druide… Chaque lot contiendra une moyenne de 4 à 8 bâtiments à placer, libre à vous de les disposer comme bon vous semble, mais attention à votre score !

En effet, sur la gauche de l’écran vous aurez une jauge circulaire à remplir avec les points que vous obtiendrez en plaçant chaque bâtiment. Remplir la jauge vous permettra de débloquer un nouveau lot de bâtiments et ainsi de suite jusqu’à remplir une autre jauge en forme d’île qui apparaît à droite de l’écran. Une fois cette seconde jauge en forme d’île remplie, vous pourrez passer à l’île suivante.

Dit comme cela, la chose a l’air facile, mais vous allez devoir optimiser les points que vous allez gagner pour finir chaque île. En effet, le calcul de points est vraiment bien dosé et vous poussera à la réflexion pour obtenir suffisamment de points vers le lot de bâtiments suivant. Il ne s’agit pas uniquement de caser tous les bâtiments sur l’île. Chaque bâtiment aura des affinités avec d’autres bâtiments ou avec son environnement qui lui conféreront des points bonus. En revanche, ils perdront des points s’ils sont proches d’un bâtiment incompatible. Ainsi, la stratégie du jeu repose sur l’agencement de votre île. Plus vous allez marquer de points, plus vous allez débloquer de nouveaux bâtiments et ainsi de suite. À force de jouer, vous connaîtrez les affinités de chacun et vous pourrez vous concentrer plus sur l’esthétique de vos îles par exemple !

Un jeu dédié à la coolitude!

Des règles de jeu simples, des décors minimalistes, un gameplay facile à prendre en main avec une bande-son relaxante, mais peu diversifiée, nous donnent un jeu sans stress, dédié à la détente ! Eh bien, c’est exactement ce qu’est Islanders.

Le jeu propose des décors minimalistes colorés que ce soit pour les îles comme pour les bâtiments. Les formes utilisées sont géométriques et offrent un effet de simplicité et de calme aux îles ainsi qu’aux maisons et autres bâtiments que vous y placerez.

Il faut noter également qu’il n’y a pas de timer, vous pouvez donc prendre le temps d’optimiser l’agencement de votre île. D’ailleurs, la bande-son calme et relaxante vous invite à le faire. De même, une fois la jauge de remplissage de l’île pleine (celle de droite), vous pouvez continuer à l’aménager. Le jeu ne vous impose rien ! Vous pourrez couvrir chaque centimètre carré de vos îles ou simplement faire le minimum pour passer à l’île suivante.

En résumé, c’est à vous de vous approprier le jeu. Les parties peuvent être rapides comme durer des heures en fonction de votre capacité à placer les bâtiments correctement. Mais dans tous les cas, aucun stress ! C’est vraiment un jeu tout doux !