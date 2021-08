Les sorties et les nouvelles promotions de la semaine sur Nintendo Switch

No More Heroes 2: Desperate Struggle

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch. Les annonces majeures de cette semaine sont : la disponibilité de Spelunky, celles de Townscaper et de Baldo The guardian owls.

Les sorties de la semaine :

King’s Bounty II



Les ténèbres s’abattent sur le monde de Nostria. Les complots, les sabotages et la nécromancie gangrènent le pays. Mais le salut du royaume, son dernier espoir, est peut-être déjà là, pour riposter et rétablir la paix et l’ordre en Nostria !

King’s Bounty 2 est la suite tant attendue de la légendaire série de jeux vidéo King’s Bounty, un des RPG au tour par tour les plus emblématiques du genre. Celui-ci approfondit l’héritage de la série avec un scénario entièrement nouveau, ainsi que nouvelles factions, ennemis, et fonctionnalités pour forger le monde ouvert et fantastique d’Antara. Dans des royaumes en proie au chaos, où les comtés réclament leur indépendance et les brigands écument les routes, où toutes les nations au-delà des mers rejettent l’autorité de la couronne, et où des créatures nées de la Calamité attendent, tapies dans l’ombre, de surprendre les voyageurs imprudents, de nouveaux héros deviennent accidentellement le dernier espoir de ces terres.

Spelunky (Mossmouth)

Spelunky est un jeu de plateforme unique avec des niveaux destructibles générés aléatoirement qui met les joueurs au défi à chaque partie. Voyagez dans les profondeurs et explorez des lieux fantastiques remplis de monstres, pièges et trésors. Vous profiterez d’une liberté totale tandis que vous explorez des environnements destructibles et que vous découvrez leurs secrets. Rester ou fuir, tuer ou sauver, acheter ou voler … dans Spelunky, vous devez assumer vos choix, mais aussi les conséquences !

Spelunky 2 (Mossmouth)



Rencontrez la prochaine génération d’explorateurs lunaires, à la recherche de trésors et de proches disparus. Spelunky 2 étoffe les défis aléatoires et uniques de son prédécesseur, offrant une aventure satisfaisante pour les anciens joueurs comme pour les nouveaux. Explorez le jeu en solo, jouez jusqu’à 4 joueurs en local ou, pour la première fois, rejoignez vos amis en ligne pour résoudre ensemble des mystères (ou bien pour vous confronter dans l’Arène).

Le monde de Spelunky 2 est encore plus dense que celui de son prédécesseur et possède plus de zones, de personnages, de pièges et d’objets avec lesquels interagir (et eux-mêmes interagissent entre eux). Le monde s’est agrandi de bien des façons, créant divers chemins et des niveaux à plusieurs couches qui ajoutent une troisième dimension au gameplay classique des plates-formes en 2D.

Townscaper (Raw Fury)



Construisez des villes pittoresques avec des rues sinueuses. Construisez de petits hameaux, des cathédrales planantes, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur des pilotis. Bloc par bloc.

Aucun but. Ni de vrai gameplay. Juste beaucoup de bâtiments et beaucoup de beauté. C’est tout.

Townscaper est un projet de passionné expérimental. Plus un jouet qu’un jeu vidéo. Choisissez des couleurs dans la palette, détruisez des blocs de maison colorés sur la grille irrégulière et regardez l’algorithme sous-jacent de Townscaper transformer automatiquement ces blocs en de jolies petites maisons, arches, escaliers, ponts et arrière-cours luxuriantes, selon leur configuration.

No More Heroes 3 (Grasshopper Manufacture)

Dans No More Heroes 3, Travis Touchdown reprend son fidèle Beam Katana pour pourfendre une horde de méchants tous plus stylés les uns que les autres… et s’envoler vers les sommets du Classement Galactique des Super-héros !

・ Frappez et pourfendez à cœur joie !

・ Des combats classés encore plus chaotiques !

・ Explorez le monde ouvert de Santa Destroy !

Bonus :

Faites porter à Travis un T-shirt spécial portant le motif « CAT (overseas ver) ».

Baldo The guardian owls (Naps Team)



Parcourez un mode magique plein de mystères à résoudre.

Baldo: the Guardian Owls regorge d’énigmes à résoudre et de donjons à explorer.

Traversez ce monde ouvert captivant avec Baldo et rencontrez une foule de personnages fantasques et inoubliables en luttant pour déchiffrer la prophétie cryptique et déjouer le destin.

De moments loufoques à une aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants, affrontez des ennemis féroces, trouvez des temples perdus et ramassez des objets magiques ou ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes et faire la lumière sur les nombreux secrets de ce monde étrange.

Les autres sorties de la semaine :

Dark Thrones

Eternal Hope

Garden Paws

Green Phoenix

Hammer 2 Reloaded

Have a Blast

Hoa

Inked: A Tale of Love

Instant Farmer

May’s Mysteries: The Secret of Dragonville

Mickey Storm and the Cursed Mask

Moonshades

Murder Mystery Machine

Night Flight

Off the Road Unleashed

One-Eyed Lee and the Dinner Party

Orbibot

Pretty Girls Panic!

Secret Neighbor

Space Wars

Titans Black Ops

Wildbus

Witch Hunter

Précommandes Nintendo Switch :

Monster Harvest

Démo de la semaine :

Sakura in Gameland

The Plane Effect

Les DLC de la semaine :

Doom Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Deuxième extension de la campagne du jeu acclamé par la critique, DOOM Eternal, The Ancient Gods, Épisode 2 est la conclusion épique de la saga du DOOM Slayer. Vous avez renié les dieux et réveillé un mal ancien. Il est temps de rallier les armées éparpillées des Sentinelles, assiéger le dernier bastion de l’Enfer, pénétrer les murs de la forteresse et affronter le Seigneur des Ténèbres en personne. L’âme de l’univers est en jeu. Votre guerre contre l’Enfer s’achève ici.

King’s Bounty II

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

MONSTER HUNTER RISE

No More Heroes 3

PAC-MAN 99

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

The Wonderful 101: Remastered

Tools Up!

Urban Flow

Zaccaria Pinball

