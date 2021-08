Explorez Twilight Isle avec le 5e contenu du Passe d’Extension pour STORY OF SEASONS !

Rencontrez des visages familiers et explorez un nouveau lieu sur votre Nintendo Switch

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 26 Août 2021 – Marvelous Europe Limited et Just for Games sont heureux d’annoncer que la cinquième et dernière partie du Pass d’Extension téléchargeable de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town est désormais disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop en Europe, avec les mises à jour v1.0.7 et v1.0.8 du jeu.

Le Pass d’Extension pour STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town est vendu au prix de 19,99 € et peut être acheté sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch.