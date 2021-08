Une nouvelle bande-annonce pour Metroid Dread

Comme annoncé la semaine dernière dans le Metroid Dread Report Vol. 5, Nintendo a dévoilé aujourd’hui un tout nouveau trailer pour Metroid Dread. Cette bande-annonce présente certaines des nouvelles capacités de Samus Aran, mais aussi quelques-unes des menaces qu’elle devra affronter dans les entrailles de la planète ZBR.

27 août 2021 – La nouvelle bande-annonce de Metroid Dread est en ligne ! Dans cette vidéo, intitulée Metroid Dread – La pire menace à laquelle Samus doit faire face ! (Nintendo Switch), les joueurs pourront découvrir en avant-première certaines des entités terrifiantes et tapies dans l’ombre de la planète ZDR, mais aussi plusieurs aptitudes et armes dont dispose Samus pour les combattre. Pour une analyse détaillée du nouveau contenu révélé dans la bande-annonce, consultez l’article Rapports Metroid Dread Vol. 6 : plongée dans la nouvelle bande-annonce sur le site web Nintendo. Metroid Dread sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 8 octobre 2021.

La nouvelle bande-annonce montre Samus subissant les attaques d’un mystérieux adversaire, peu après son atterrissage sur la planète ZDR, adversaire qui se révélera être un Chozo. Le peuple Chozo constituait une espèce hautement intelligente et technologiquement avancée, dont le but était de faire régner la paix aux quatre coins de la galaxie. À terme, cette civilisation atteignit un véritable point de rupture, tant et si bien que les Chozo vivants se font désormais extrêmement rares. Ainsi, qui est donc ce guerrier Chozo, et pourquoi attaquer Samus avec tant de férocité ? Les joueurs lèveront le voile sur ce mystère en jouant à Metroid Dread dès le 8 octobre, date de sortie officielle sur Nintendo Switch.

Outre le Chozo, la bande-annonce révèle certains éléments importants, en particulier une créature géante aux allures de Kraid, ce monstre que Samus a déjà affronté dans les précédents volets de la série. La vidéo présente aussi plusieurs armes et aptitudes, nouvelles ou bien connues des joueurs, dont Samus dispose dans l’aventure. Le Déplacement phasique lui permettra d’effectuer un trajet instantané sur une distance donnée, le Rayon grappin fera s’accrocher Samus pour franchir fossés et obstacles ou manipuler certains éléments, et le Missile tempête pourra verrouiller une cible et déchaîner sur elle une avalanche de petits missiles. Une liste plus complète de ces aptitudes, ainsi que leur fonctionnement, est incluse dans l’article Rapports Metroid Dread Vol. 6 : plongée dans la nouvelle bande-annonce.

Si vous ne les avez pas encore tous lus, les articles « Rapports Metroid Dread » présents sur le site web Nintendo constituent le moyen idéal d’obtenir les dernières informations sur Metroid Dread, Ils vous permettront aussi de jeter un coup d’œil aux coulisses de la création du jeu, en compagnie de l’équipe de développement. Voici une liste des précédents articles :

La toute dernière bande-annonce de Metroid Dread permet de jeter un coup d’œil alléchant aux mystérieux et puissants ennemis du jeu, ainsi qu’aux pouvoirs et armes de Samus. Les joueurs pourront eux-mêmes explorer la planète ZDR et découvrir toute la vérité lorsque Metroid Dread débarquera sur console Nintendo Switch, dès le 8 octobre.